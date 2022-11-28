Dolar
18.62
Euro
19.33
Altın
1,744.19
ETH/USDT
1,176.10
BTC/USDT
16,235.00
BIST 100
4,923.23
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Galatasaray'ın Antalya kampı programı belli oldu

Emrah Oktay   | 28.11.2022
Galatasaray'ın Antalya kampı programı belli oldu

Istanbul

Galatasaray'ın FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada Antalya'da yapacağı kampın programı belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı ekip, 8-16 Aralık'ta Antalya’da kamp gerçekleştirecek. Galatasaray, kamp boyunca 2 de hazırlık maçı oynayacak.

Okan Buruk'un öğrencileri, 10 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'de Süper Lig temsilcisi Adana Demirspor ile karşılaşacak. Galatasaray, 16 Aralık Cuma günü ise saat 17.00'de Fransa'nın Toulouse takımıyla mücadele edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yargıtaydan "Kiracılar yüzde 25'in üzerindeki artışları geri alabilecek şeklinde bir karar yok" açıklaması
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 21-27 Kasım Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı
Beyoğlu'ndaki terör saldırısında tutuklananların sayısı 25'e yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamuda 3 yılı dolmuş sözleşmeli personel hemen aday memurluğa geçiş yapabilecek
İzmir'de tatil edilen derbiyle ilgili Göztepe ve Altay'dan ortak açıklama

Benzer haberler

Galatasaray'ın Antalya kampı programı belli oldu

Galatasaray'ın Antalya kampı programı belli oldu

Galatasaraylı Oliveira'nın ayak bileği yan bağlarında yırtık tespit edildi

Hull City Antalya kampındaki ilk çalışmasını yaptı

Türk futbolunun "Büyük Mehmet"i hayatını kaybetti

Türk futbolunun "Büyük Mehmet"i hayatını kaybetti
Hull City Futbol Takımı kamp için Antalya'da

Hull City Futbol Takımı kamp için Antalya'da
Gül Baba, zaviye ve türbesini anlatan 3 ciltlik eser tanıtıldı

Gül Baba, zaviye ve türbesini anlatan 3 ciltlik eser tanıtıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet