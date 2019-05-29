Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.70
Dolar
6.02
BIST 100
87,186.30
Altın
1,281.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Çaykur Rizespor ile Okan Buruk'un yolları ayrıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da teknik direktör Okan Buruk'la gelecek sezon için anlaşma sağlanamadı.

Fikret Delal   | 29.05.2019
Çaykur Rizespor ile Okan Buruk'un yolları ayrıldı

Rize

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da teknik direktör Okan Buruk'la gelecek sezon için anlaşma sağlanamadı. 

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal ve başkan yardımcısı Ali Zeki Saruhan, İstanbul'da Okan Buruk ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, görüşmeyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Teknik direktör Okan Buruk ile anlaşma sağlayamadık. Okan hocamızla seneye beraber olamayacağız. Ailevi koşullar gereği teklifimize teşekkür etti." ifadelerini kullandı.

Bakır, Buruk ve ekibine teşekkür ederek başarı diledi.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bir şirketten daha fazlası: Huawei ve teknoloji savaşları
Sırp-Arnavut uzlaşması; gerçek mi hayal mi?
ABD-İran çekişmesinin Irak’a etkileri ve muhtemel sonuçları
Avrupa Birliği nereye?
ABD ile 40 yıldır kavga eden İran'da halkın gündemi ekonomi

Benzer haberler

MHK en fazla Cüneyt Çakır'a güvendi

MHK en fazla Cüneyt Çakır'a güvendi

Yeni Malatyaspor'un vazgeçilmezi Aleksic, gol yükünü de sırtladı

'Bu haberleri kurgulayanları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum'

Süper Lig'in vazgeçilmezleri

Süper Lig'in vazgeçilmezleri
Çaykur Rizespor'u ikinci yarı performansı ayağa kaldırdı

Çaykur Rizespor'u ikinci yarı performansı ayağa kaldırdı
Fenerbahçe'nin vazgeçilmezi Hasan Ali Kaldırım

Fenerbahçe'nin vazgeçilmezi Hasan Ali Kaldırım