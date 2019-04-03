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Spor

Avrupa Tekvando Poomse Şampiyonasında ikinci gün 15 madalya

14. Avrupa Tekvando Poomse Şampiyonasının ikinci gününde Türkiye 4 altın, 6 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı.

Levent Kişi   | 03.04.2019
Avrupa Tekvando Poomse Şampiyonasında ikinci gün 15 madalya

Antalya

Türkiye, Antalya'da düzenlenen 14. Avrupa Tekvando Poomse Şampiyonası'nın ikinci gününde 4 altın, 6 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı.

Avrupa Tekvando Birliği tarafından Türkiye Tekvando Federasyonunun ev sahipliğinde Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilen şampiyonaya, 26 ülkeden 541 sporcu katıldı. Şampiyonanın ikinci gününde 16 kategoride yapılan müsabakalarda Türkiye 4 altın, 6 gümüş ve 5 bronz madalya aldı. İlk günü 1 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalya ile tamamlayan Türkiye, ikinci gün sonunda toplam 5 altın, 11 gümüş ve 7 bronz madalyaya ulaştı.

Türkiye Poomse Milli Takımı Teknik Direktörü Numan Fırat, yaptığı açıklamada, ikinci günü iyi sonuçlarla tamamladıklarını söyledi.

Fırat, "Takım olarak son 2 Avrupa şampiyonluğunu kazanmamız dolayısıyla tüm rakiplerimiz bize karşı çok daha arzulu mücadele ediyor. Buna rağmen ikinci günü 4 altın, 6 gümüş ve 5 bronz madalya ile tamamladık. Şampiyonanın son gününde de en iyi sonuçları ülkemize kazandırmak istiyoruz." diye konuştu.

Türkiye, adına ikinci gün madalya kazanan sporcular şu şekilde:

Altın:

Seyyid Burhaneddin Fırat-Habip Okçu-Ali Kemal Ustabaş (Erkek Takım 30 Yaş Üstü)

Mevlüt Pekcan (Erkekler Bireysel 40 Yaş Altı)

Mustafa Yılmaz (Erkekler Bireysel 60 Yaş Altı)

Oğuzhan Mustafa Örnek-Gülsena Karakuyulu (Serbest Stil Çiftler 17 Yaş Üstü) 

Gümüş:

Adil Tekin (Erkekler Bireysel 40 Yaş Altı)

Galip Ziya Yalçınkaya (Erkekler Bireysel 65 Yaş Üstü)

Adil Tekin-Serim Olgun Kahveci (Çiftler 30 Yaş Üstü)

Sıla Taşdan-Eylül Sezgin-Elanur Elma (Kadın Yıldız Takım)

Elif Döşüçukur-Elif Sıla Kotan-Büşra Deniz Yılmaz (Kadın Takım 30 Yaş Altı)

Ömer Doğukan Öztürk-Oğuzhan Mustafa Örnek-Emre Şentürk-Funda Düzenli-Sümeyye Şentürk (Serbest Stil Karışık Takım) 

Bronz:

Gamze Sarı (Kadınlar Bireysel 60 Yaş Altı)

Sevgican Yalçın (Kadınlar Bireysel 65 Yaş Üstü)

Hakan Sefa Karakaş-Tuana İlayda Dişkaya (Çift Gençler)

Arda Gündüz-Tunahan Yılmaz-Barışçan Şener (Erkek Yıldız Takım)

Ayşe Okcu-Bengü Alkan-Fatma Törehan (Kadın Takım 30 Yaş Altı)

Yarın sona erecek 14. Avrupa Tekvando Poomse Şampiyonası'nda 7 kategoride madalyalar sahibini bulacak.

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