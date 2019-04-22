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Spor, Futbol

Serdar Aziz'in sol arka adale zarında yırtık

Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanan Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz'in tedavisine başlandı.

Emrah Oktay   | 22.04.2019
Serdar Aziz'in sol arka adale zarında yırtık

İstanbul

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Serdar Aziz'in sol arka adale zarında yırtık tespit edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçın ikinci yarısına devam edemeyen Serdar Aziz'in, sol bacak üst arka adalesinin zarında yırtılma ve kanama meydana geldi.

Tecrübeli futbolcunun tedavisine başlandı.

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