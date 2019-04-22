İstanbul
Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Serdar Aziz'in sol arka adale zarında yırtık tespit edildi.
Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçın ikinci yarısına devam edemeyen Serdar Aziz'in, sol bacak üst arka adalesinin zarında yırtılma ve kanama meydana geldi.
Tecrübeli futbolcunun tedavisine başlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.