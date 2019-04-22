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Spor, Futbol

Galatasaraylı minik sporculardan örnek davranış

Galatasaray 10 yaş altı futbol takımı oyuncuları, Belçika'da katıldığı turnuvada maçını kaybeden Fenerbahçe 9 Yaş Altı Futbol Takımı oyuncularına tezahüratla moral verdi.

Emrah Oktay   | 22.04.2019
Galatasaraylı minik sporculardan örnek davranış

İstanbul

Galatasaray 10 Yaş Altı Futbol Takımı, yurt dışında katıldığı turnuvada örnek bir davranışa imza attı.

Galatasaray 10 Yaş Altı Takımı ile Fenerbahçe 9 Yaş Altı Takımı, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen uluslararası turnuvaya katıldı.

Organizasyonda Fenerbahçe'nin bir maçını tribünden izleyen Galatasaraylı minik futbolcular, sarı-lacivertlilerin mağlup olduğu bir karşılaşmanın ardından arkadaşlarına tribünde yaptığı tezahüratlarla destek oldu ve moral verdi.

Fenerbahçeli minikleri maçın ardından tribüne çağıran sarı-kırmızılılar, örnek bir davranış sergiledi.

"Sporcularımıza iyi bir birey olmalarını öğretiyoruz"

Galatasaray Futbol Akademisi Antrenör Koordinatörü Ceyhun Müderrisoğlu, sporcularına iyi bir birey olmayı öğrettiklerini belirterek, görüntülerin kendileri adına da sevindirici olduğunu söyledi.

Sarı-kırmızılı sporcuların gösterdiği örnek davranışla ilgili açıklamalarda bulunan Müderrisoğlu, "Akademi olarak önceliğimiz, yarışmacı yaşa gelene kadar sporcularımıza iyi bir birey olmalarını öğretiyoruz. Yarın da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bu bayram öncesi bu görüntülerin olması çok güzel. Ufak yaş gruplarında tabii ki rekabet olur ama tatlı, güzel ve çocukça olur. Bizim adımıza da sevindirici." diye konuştu.

Akademide teknik ekibin dışında sporculara ve ailelerine destek veren bir çalışan grubunun olduğunu aktaran Müderrisoğlu, "Türk takımlarını her yerde destekliyoruz. Avrupa'da birbirimize ihtiyacımız var. Rekabet olur ama tatlı ve çocukça olur. Akademi kültüründe oyuncularımızda 'kendimize saygı, rakibe saygı kuralları' çerçevesinde eğitim veriyoruz. Çoğu maçta galip geldiğimizde rakibimizin gururu incinmemesi için sevincimizi soyunma odasında yapıyoruz. Futbolun güzelliğini, yarışmanın yanında dostluğun olduğunu çocuklarımıza aşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

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