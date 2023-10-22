Dolar
27.99
Euro
29.69
Altın
1,981.42
ETH/USDT
1,633.40
BTC/USDT
29,933.00
BIST 100
7,510.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar devam ediyor. Sderot’tan yayındayız.
logo
Spor, Futbol

Galatasaraylı Icardi'nin sağ ayak bileğinde hasar ve kanama tespit edildi

Galatasaray Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yapılan Beşiktaş derbisinde sakatlanan Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin sağ ayak bileği dış tendon grubu ile destek dokusunda hasar ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

Emrah Oktay  | 22.10.2023 - Güncelleme : 22.10.2023
Galatasaraylı Icardi'nin sağ ayak bileğinde hasar ve kanama tespit edildi

Istanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş ile oynanan maçta sağ ayak bileğine aldığı darbe sonrası ağrıları başlayan Mauro Icardi'nin MR'ının çekildiği bildirildi.

Tetkikler sonucunda sağ ayak bileği peroneal tendonlarında ve tendon üstündeki retinakuler dokuda (ayak bileği dış tendon grubu ile destek dokusu) hasar ve kanama tespit edildiği kaydedildi.

Icardi'nin tedavisine başlandığı aktarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AFAD Risk Belirleme ve Önlem Dairesi Başkanı Yılmaz'dan olası Marmara depremine ilişkin değerlendirme
Adalet Bakanı Tunç'tan deprem bölgesi için hazırlanan kanun teklifine yönelik açıklama
İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı provası dolayısıyla 24 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapatılacak
SOLOTÜRK Bodrum semalarında gösteri uçuşu yaptı
RTÜK Başkanı Şahin: Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ve AA Haber Teyit Hattı literatürü geliştirecek yayıncılık yapıyor

Benzer haberler

Galatasaray'da gözler Bayern Münih maçına çevrildi

Galatasaray'da gözler Bayern Münih maçına çevrildi

Kasımpaşa 3 puanı tek golle aldı

Galatasaraylı Icardi'nin sağ ayak bileğinde hasar ve kanama tespit edildi

Galatasaray-Bayern Münih maçını İtalyan hakem Massa yönetecek

Galatasaray-Bayern Münih maçını İtalyan hakem Massa yönetecek
Büyük maçların golcüsü Mauro Icardi

Büyük maçların golcüsü Mauro Icardi
Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın yeni dönemindeki ilk sınavında

Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın yeni dönemindeki ilk sınavında
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet