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Spor, Futbol

Galatasaray, hazırlıklarına devam etti

Galatasaray Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını sürdürdü.

Emrah Oktay   | 29.11.2022
Galatasaray, hazırlıklarına devam etti

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Topla ısınmayla başlayıp iki grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı çift idmanla çalışmalarına devam edecek.

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