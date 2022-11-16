Dolar
18.61
Euro
19.38
Altın
1,780.41
ETH/USDT
1,235.00
BTC/USDT
16,767.00
BIST 100
4,755.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara’da TESK’İ ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunuyor Beyoğlu’ndaki İstiklal Caddesi'nde terör saldırısının meydana geldiği alandan yayındayız
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor, Katar 2022

2022 FIFA Dünya Kupası'na İngiltere ligleri damgası

Katar'da 20 Kasım Pazar günü başlayacak 2022 FIFA Dünya Kupası'nda en çok İngiltere liglerinden futbolcu mücadele edecek.

Yunus Kaymaz   | 16.11.2022
2022 FIFA Dünya Kupası'na İngiltere ligleri damgası

İstanbul

Dünya Kupası'na katılacak 32 takım, 26'şar kişilik nihai kadrolarını belirledi. Kupada milli takımların kadrolarında yer alan toplam 831 futbolcunun 163'ü İngiltere liglerinde oynarken, İspanya ligleri 86 futbolcuyla ikinci, Almanya ise 81 futbolcuyla üçüncü sırada yer aldı.

FIFA'ya 25 kişilik kadro bildiren tek ülke İran oldu.

250 kulüpten futbolcu

Dünya Kupası'nda toplam 250 kulüpten futbolcu yer alırken, bu alanda yine İngiltere başı çekti.

Katar'da, İngiltere liglerindeki 35 kulüpte forma giyen futbolcular sahaya çıkacak. Fransa ise 21 kulüple ikinci sırada yer buldu.

Bayern Münih'ten 17 futbolcu

Dünya Kupası'na en çok futbolcu veren kulüp, Almanya Ligi (Bundesliga) temsilcisi Bayern Münih oldu.

Bundesliga'da 10 sezondur şampiyonluğu kimseye bırakmayan Bavyera ekibinde forma giyen 17 futbolcu, Katar'da milli takımlarıyla başarı arayacak.

İngiltere'den Manchester City, İspanya'dan da Barcelona, Katar'a 16 futbolcu gönderdi.

İtalya'nın ligleri var, kendisi yok

Teknik direktör Roberto Mancini yönetiminde 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda zafere ulaşan ancak 2022 Dünya Kupası'na sürpriz bir şekilde bilet alamayan İtalya, turnuvaya katılamayan ülkeler arasında Katar'a en çok futbolcu gönderen lig oldu.

İtalya liglerinde forma giyen 70 futbolcu, 2022 Dünya Kupası'nda milli takımlarıyla boy gösterecek.

Bu kategoride Türkiye ise Katar'a gönderdiği 19 futbolcuyla ikinci sırada yer aldı.

Katar ve Suudi Arabistan, tam kadro yerli

22. kez düzenlenen Dünya Kupası'nda A Grubu'nda yer alan ev sahibi Katar ile C Grubu'nda bulunan Suudi Arabistan, tamamen kendi ülkesinin liginde forma giyen futbolcularla organizasyona katılacak.

Premier Lig ağırlıklı İngiltere'nin kadrosunda teknik direktör Gareth Southgate'in başka bir ülkeden davet ettiği tek futbolcu, Borussia Dortmundlu Jude Bellingham oldu.

Senegal Milli Takımı'nın kadrosundaki 26 futbolcunun ise tamamı başka ülkelerin liglerinde kariyerini sürdürüyor.

Arjantin'in kadrosundaki River Plate'in 36 yaşındaki kalecisi Franco Armani ile Sırbistan'ın kadrosundaki 21 yaşındaki savunma oyuncusu Strahinja Erakovic, milli takımlarına yerel ligden çağrılan tek futbolcu olarak göze çarptı.

En yaşlı İran, en genç Gana

2022 Dünya Kupası'nda en yaşlı kadroya sahip takım İran olurken, Gana ise en genç takım unvanını aldı.

İran'ın 28,9 yaş ortalamasıyla başı çektiği turnuvada, Gana ise 24,7 yaş ortalamasına sahip.

Dünya Kupası'na katılan 32 takımın yaş ortalaması ise 26,9.

    Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
    İlgili konular
    Bu haberi paylaşın
    Kaçak olarak yurda giriş çıkış yapmak isteyen 5 terör örgütü mensubu yakalandı
    Evde Bakım Yardımları hesaplara yatırılmaya başlandı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi'nde yoğun diplomasi trafiği
    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Global gelişmeler Türkiye'nin önemini artırdı
    Termometreler Kars ve Ardahan'da gece sıfırın altında 9 dereceyi gösterdi

    Benzer haberler

    2022 FIFA Dünya Kupası'na İngiltere ligleri damgası

    2022 FIFA Dünya Kupası'na İngiltere ligleri damgası

    İngiltere’de enflasyon 41 yılın en yüksek seviyesinde

    İngiltere'de uyuşturucu ticaretini PKK'ya bağlı çeteler kontrol ediyor

    İngiltere, AB'nin savunma projesine katılacak

    İngiltere, AB'nin savunma projesine katılacak
    İngiltere'nin yeni Başbakanı Sunak döneminde Müslümanları daha fazla ayrımcılık bekliyor

    İngiltere'nin yeni Başbakanı Sunak döneminde Müslümanları daha fazla ayrımcılık bekliyor
    İngiltere Mali'deki askerlerini çekme kararı aldı

    İngiltere Mali'deki askerlerini çekme kararı aldı
    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
    Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet