Futbolda haftanın programı

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şu şekilde:
Trendyol Süper Lig
Bugün:
20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Sipay Bodrum FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 ikas Eyüpspor-Net Global Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)
Yarın:
13.30 Atakaş Hatayspor-Onvo Antalyaspor (Mersin)
16.00 Bellona Kayserispor-Trabzonspor (RHG EnerTürk Enerji)
19.00 RAMS Başakşehir-Reeder Samsunspor (Başakşehir Fatih Terim)
2 Şubat Pazar:
13.30 Adana Demirspor-Kasımpaşa (Yeni Adana)
16.00 Göztepe-Corendon Alanyaspor (Gürsel Aksel)
19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)
3 Şubat Pazartesi:
20.00 Gaziantep FK-Galatasaray (Gaziantep)
Trendyol 1. Lig
Bugün:
20.00 Ahlatcı Çorum FK-Teksüt Bandırmaspor (Çorum Şehir)
Yarın:
13.30 Erzurumspor FK-Kocaelispor (Erzurum Kazım Karabekir)
13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Yeni Malatyaspor (Aktepe)
16.00 Gençlerbirliği-Alagöz Holding Iğdır FK (Eryaman)
19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Adanaspor (Pendik)
2 Şubat Pazar:
13.30 Central Hospital Ümraniyespor-MKE Ankaragücü (Spoint İnşaat Ümraniyespor)
13.30 Şanlıurfaspor-Uğur Okulları İstanbulspor (11 Nisan)
16.00 Manisa FK-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Manisa 19 Mayıs)
16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor (Diyarbakır)
19.00 Esenler Erokspor-Boluspor (Esenler Erokspor)
Nesine 2. Lig
Beyaz Grup
Yarın:
14.00 Fethiyespor-İskenderunspor (Fethiye İlçe)
14.00 Kepezspor-Sarıyer (Kepez Hasan Doğan)
14.00 Kırklarelispor-Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK (Kırklareli Atatürk)
14.00 Anagold 24Erzincanspor-1461 Trabzon FK (Erzincan 13 Şubat Şehir)
14.00 Beykoz Anadoluspor-Batman Petrolspor (Stat henüz açıklanmadı)
14.00 GMG Kastamonuspor-Altay (Gazi)
2 Şubat Pazar:
14.00 E Koleji Isparta 32 Spor-Altınordu (Isparta Atatürk)
14.00 Sincan Belediyesi Ankaraspor-Karaköprü Belediyespor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)
14.00 İnegölspor-Afyonspor (İnegöl İlçe)
Kırmızı Grup
Yarın:
14.00 Artı Değer Vanspor-Giresunspor (Van Atatürk)
14.00 Karacabey Belediyespor-Ankara Demirspor (Karacabey M.Fehmi Gerçeker)
14.00 Bucaspor 1928-Somaspor (Yeni Buca)
14.00 Belediye Derincespor-Menemen FK (Belediye Derincespor Doğal Çim)
2 Şubat Pazar:
14.00 Karaman FK-Motolux 68 Aksarayspor (Yeni Karaman)
14.00 Beyoğlu Yeni Çarşı-Merkür Jet Erbaaspor (Maltepe Hasan Polat)
14.00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespo (Mersin)
14.00 Ülkea Nazillispor-Çimentaş Elazığspor (Nazilli İlçe)
14.00 Serik Belediyespor-Diyarbekirspor (Serik İsmail Oğan)
Nesine 3. Lig
1. Grup
Yarın:
14.00 Kemerkent Bulvarspor-Düzce Cam Düzcespor (Bulvar Mimar Kubilay Köse)
14.00 Bursaspor-Ergene Velimeşespor (Yüzüncü Yıl Atatürk)
14.00 Silifke Belediyespor-Anadolu Üniversitesi (Silifke Şehir)
14.00 Kuşadasıspor-HG Hospital Kahramanmaraşspor (Kuşadası Özer Türk)
2 Şubat Pazar:
14.00 Artvin Hopaspor-Bornova 1877 (Arhavi İlçe)
14.00 23 Elazığ FK-Karşıyaka (Elazığ Doğukent)
14.00 Kırşehir Futbol SK-Tokat Belediye Plevnespor (Kırşehir Ahi)
14.00 Belediye Kütahyaspor-Muşspor (Dumlupınar)
2. Grup
Yarın:
14.00 Fatsa Belediyespor-Nevşehir Belediyespor (Fatsa İlçe)
2 Şubat Pazar:
13.00 Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-İnegöl Kafkas SK (Mardin 21 Kasım)
14.00 Yurt Et Amasyaspor-Smart Holding AŞ Çayelispor (12 Haziran)
14.00 Muğlaspor-Tire 2021 FK (Muğla Atatürk)
14.00 Silivrispor-Etimesgut Belediyespor (Silivri Müjdat Gürsu)
14.00 Onuksports Kelkit Hürriyet SK-Balıkesirspor (Kelkit İlçe)
14.00 Uşakspor-Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri (Zafer)
14.00 T.Metal 1963-Adıyaman FK (Aktepe)
3. Grup
Yarın:
14.00 Çorluspor 1947-1923 Mustafakemalpaşaspor (General Basri Saran)
14.00 Çankaya SK-Küçükçekmece Sinop SK (Osmanlı)
2 Şubat Pazar:
14.00 Osmaniyespor FK-Bayburt Özel İdarespor (7 Ocak)
14.00 52 Orduspor FK-Yozgat Belediyesi Bozokspor (Yeni Ordu)
14.00 Alanya 1221 Futbol SK-Ayvalıkgücü Belediyespor (Alanya Milli Egemenlik)
14.00 Aliağa Futbol-10 Numara Sportif Efeler 09 Spor (Aliağa Atatürk)
14.00 Pazarspor-Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor (Pazar İlçe)
14.00 Karabük İdmanyurduspor-Viranşehir Belediyespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
4. Grup
Yarın:
14.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Sebat Gençlikspor (Tepecik Şenol Güneş)
2 Şubat Pazar:
13.00 Bursa Nilüfer Futbol SK-Mardin 1969 Spor (İbrahim Yazıcı Nilüfer)
14.00 İzmir Çoruhlu FK-Orduspor 1967 (Bornova Aziz Kocaoğlu)
14.00 Edirnespor-Niğde Belediyespor (Tunca Futbol Sahası)
14.00 Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Kırıkkale FK (Merkez 1 Nolu Sentetik Çim Saha)
14.00 Kolibri Ağrı 1970-Zonguldakspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)
14.00 Solwie Enerji Erciyes 38 Futbol SK-7 Eylül Turgutlu 1984 (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha)
14.00 Polatlı 1926-Denizlispor (Polatlı İlçe)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.