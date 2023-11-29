Trendyol 1. Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Trendyol 1. Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
1 Aralık Cuma:
20.00 Adanaspor-Ahlatcı Çorum FK: Alper Akarsu
20.00 Kocaelispor-Ümraniyespor: Kutluhan Bilgiç
2 Aralık Cumartesi:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor: Fatih Tokail
13.30 Tuzlaspor-Teksüt Bandırmaspor: Burak Olcar
16.00 Boluspor-Eyüpspor: Emre Kargın
19.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Bodrum FK: Oğuzhan Aksu
3 Aralık Pazar:
13.30 Manisa FK-Altay: Gürcan Hasova
16.00 Erzurumspor FK-Gençlerbirliği: İlker Yasin Avcı
19.00 Göztepe-Bitexen Giresunspor: Abdullah Buğra TaşkınsoyAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.