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Spor, Basketbol

Basketbolda haftanın programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 17'inci, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 20'inci, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 23'üncü hafta karşılaşmaları yapılacak.

Ceren Aydınonat  | 31.01.2025 - Güncelleme : 31.01.2025
Basketbolda haftanın programı

İstanbul

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Bahçeşehir Koleji-Beşiktaş Fibabanka (Sinan Erdem)

15.30 Türk Telekom-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Ankara)

18.00 Aliağa Petkimspor-Mersinspor (Enka)

20.30 TOFAŞ-Galatasaray (TOFAŞ)

2 Şubat Pazar:

13.00 Fenerbahçe Beko-Yalovaspor Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik)

15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Karşıyaka (Pamukkale Üniversitesi)

18.00 Manisa Basket-Darüşşafaka Lassa (Muradiye)

20.30 Anadolu Efes-Bursaspor Yörsan (Basketbol Gelişim Merkezi)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Bugün:

15.00 Fenerbahçe Opet-Melikgazi Kayseri Basketbol (Fenerbahçe Metro Enerji)

18.30 BOTAŞ-Beşiktaş (Ankara)

Yarın:

14.00 OGM Ormanspor-Bodrum Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)

16.00 Danilos Pizza-Emlak Konut (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

18.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Çimsa ÇBK Mersin (Sinan Erdem)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Yarın:

15.00 Kapaklıspor-iLab Basketbol (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)

16.00 Fenerbahçe Koleji Novotel-İstanbul Ankaspor (Fenerbahçe Metro Enerji)

18.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Esenler Erokspor (Kurtdereli)

2 Şubat Pazar

14.00 Gaziantep Basketbol-OGM Ormanspor (Karataş Şahinbey)

15.00 Pizzabulls Co Basket-Çayırova Belediyesi (Küçükçekmece Halkalı)

16.00 Trabzonspor-Bandırma Bordo Basketbol (Hayri Gür)

17.00 MKE Ankaragücü Ikon Menkul-Finalspor (TOBB ETÜ)

18.00 Haremspor-Konya Büyükşehir Belediyespor (Beylikdüzü)

3 Şubat Pazartesi

17.00 Çağdaş Bodrumspor-Carpartner TED Ankara Kolejliler (Bodrum)

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