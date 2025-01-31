Basketbolda haftanın programı

İstanbul
Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Yarın:
13.00 Bahçeşehir Koleji-Beşiktaş Fibabanka (Sinan Erdem)
15.30 Türk Telekom-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Ankara)
18.00 Aliağa Petkimspor-Mersinspor (Enka)
20.30 TOFAŞ-Galatasaray (TOFAŞ)
2 Şubat Pazar:
13.00 Fenerbahçe Beko-Yalovaspor Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik)
15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Karşıyaka (Pamukkale Üniversitesi)
18.00 Manisa Basket-Darüşşafaka Lassa (Muradiye)
20.30 Anadolu Efes-Bursaspor Yörsan (Basketbol Gelişim Merkezi)
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Bugün:
15.00 Fenerbahçe Opet-Melikgazi Kayseri Basketbol (Fenerbahçe Metro Enerji)
18.30 BOTAŞ-Beşiktaş (Ankara)
Yarın:
14.00 OGM Ormanspor-Bodrum Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)
16.00 Danilos Pizza-Emlak Konut (Şehit Polis Recep Topaloğlu)
18.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Çimsa ÇBK Mersin (Sinan Erdem)
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Yarın:
15.00 Kapaklıspor-iLab Basketbol (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)
16.00 Fenerbahçe Koleji Novotel-İstanbul Ankaspor (Fenerbahçe Metro Enerji)
18.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Esenler Erokspor (Kurtdereli)
2 Şubat Pazar
14.00 Gaziantep Basketbol-OGM Ormanspor (Karataş Şahinbey)
15.00 Pizzabulls Co Basket-Çayırova Belediyesi (Küçükçekmece Halkalı)
16.00 Trabzonspor-Bandırma Bordo Basketbol (Hayri Gür)
17.00 MKE Ankaragücü Ikon Menkul-Finalspor (TOBB ETÜ)
18.00 Haremspor-Konya Büyükşehir Belediyespor (Beylikdüzü)
3 Şubat Pazartesi
17.00 Çağdaş Bodrumspor-Carpartner TED Ankara Kolejliler (Bodrum)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.