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Spor, Futbol

Fenerbahçe'nin yeni transferi Peres: UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara katılmayı ve ligde şampiyon olmayı hedefliyoruz

Fenerbahçe'nin yeni transferi Luan Peres, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara katılmayı ve ligde şampiyon olmayı hedeflediklerini belirtti.

Süha Gür   | 02.08.2022
Fenerbahçe'nin yeni transferi Peres: UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara katılmayı ve ligde şampiyon olmayı hedefliyoruz

İstanbul

FB TV'ye açıklamada bulunan Brezilyalı stoper, Slovacko maçının zor geçeceğini ifade etti.

Maça iyi odaklanmaları gerektiğini vurgulayan 28 yaşındaki savunmacı, "Kazanmak için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Gruplara kalmak istiyoruz. Hedeflerimizden biri o turnuvada gidebildiğimiz kadar ilerlemek. Süper Lig'deki hedefimizi de unutmamamız lazım. Şampiyonluk en önemli hedeflerimizden biri. Bu takım her sezona şampiyon olma parolasıyla başlar. Şampiyon olmak istiyoruz. Bunun için çalışmalarımızı en iyi şekilde sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertlilerin kendisine ilgi göstermesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe'nin ülkesi Brezilya'da çok iyi tanındığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Türkiye ligini gelmeden önce de takip ediyordum. Türkiye'de taraftarlar futbola aşık, takımlarına çok tutuklu bir şekilde bağlılar. Çok fanatik taraftarlar var. Brezilya'da Fenerbahçe'yi ve Fenerbahçe'nin tarihini herkes çok iyi biliyor. Burada oynayan Brezilyalıları ve onların neler başardığını herkes biliyor. Taraftarlarımız çok fanatik ama bunun yanında sayıca da çok büyük bir kitleye sahibiz. Bu da beni buraya gelirken motive eden etkenlerden biri oldu."

Kendisini, kaybetmeyi sevmeyen biri olarak tanımlayan Brezilyalı oyuncu, sarı-lacivertli taraftarlara göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ederek sözlerini tamamladı.


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