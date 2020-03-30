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Spor, Futbol

Fenerbahçe'den İstanbul Valiliğinin vefa kampanyasına destek

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul Valiliği tarafından maddi durumu iyi olmayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar için yürütülen vefa kampanyasına destek verdi.

Ercan Çakar   | 30.03.2020
Fenerbahçe'den İstanbul Valiliğinin vefa kampanyasına destek

İstanbul

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, dünya genelinde yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı devletin, sağlık çalışanlarının, valilik ve belediyelerin çok önemli bir mücadele verdiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin geçmekte olduğu bu zorlu günlerde, devletimizin ve bilim kurulumuzun tüm uyarılarına istisnasız uyum göstermekle birlikte, hepimizin üzerine düşen bir başka konu da bu zor dönemde topyekün kenetlenerek ihtiyaç sahibi insanlarımıza bu topraklarda yalnız olmadıklarını gösterme, el ele vererek onlara destek olma zamanıdır."

"Türkiye olarak bizi biz yapan değerlerimizi hatırlayıp özümüze dönerek, fedakarca, imkanı olanların ihtiyacı olanlar için harekete geçtiği bir seferberlik ile bu dönemi tüm dünyaya örnek olacak bir toplumsal dayanışma içinde hep beraber geride bırakacağımıza inanıyoruz." ifadeleri kullanılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol A Takımı'mız, İstanbul Valiliği'mizin bu zor günlerin üstesinden hep birlikte gelebilmemiz adına Getir şirketi ile birlikte başlattığı, 6 hafta boyunca sürecek kampanyaya destek oluyor. Futbol A takımımız, 'Çorbada bizim de tuzumuz olsun' ruhu ile inisiyatif kullanarak aralarında topladıkları 5 milyon lirayla bu değerli kampanyaya 33 bin gıda kolisi desteği yaparak katılıyor. Bizi biz yapan değerlerimize sarılıp, bugünleri geride bıraktığımızda gurur ve onur duyulacak bir fotoğrafın parçası olacak her bir kurum ve bireye şükranlarımızı iletiyor, en az kayıpla, en kısa zamanda bugünlerin sona ermesini temenni ediyoruz. Spor camiamızın tüm paydaşlarına çağrımız, bu zor mücadelede devletimize destek olarak ülkemize dayanışma ruhunu hep beraber yayalım."

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