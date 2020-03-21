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Türkiye, Koronavirüs

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan sağlık çalışanlarına destek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, koronavirüs ile mücadele için yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına destek açıklaması yaptı.

Ahmet Sertan Usul   | 21.03.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan sağlık çalışanlarına destek

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sağlık çalışanlarının yurt genelinde saat 21.00 itibarıyla alkışlanmasına Twitter hesabından yaptığı paylaşımla destek verdi.

Fuat Oktay, paylaşımında "Özveriniz için ne kadar alkışlasak azdır. İnsanlık için gece gündüz demeden çalışan fedakar sağlık çalışanlarımıza minnettarız." değerlendirmesinde bulundu.

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