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Türkiye, Koronavirüs

Sağlık çalışanlarına alkışlı destekte üçüncü gün

Koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanları için önceki gün başlatılan alkışlı destek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısıyla üçüncü gününde de sürdü.

Kemal Karadağ   | 21.03.2020
Sağlık çalışanlarına alkışlı destekte üçüncü gün Fotoğraf: Mustafa Murat Kaynak / AA

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Koronavirüse karşı özveriyle çalışan sağlık görevlileri için önceki gün başlatılan alkışlı destek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısıyla bugün de sürdü.

Bakan Koca'nın koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan çalışanları önceki gün TBMM'de milletvekillerine alkışlatması üzerine "sağlık çalışanlarının alkışlanması" yurt genelinde kitlesel etkinliğe dönüştü.

İzmir'de sağlık çalışanlarına alkışlı destek

İzmir'de vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi. ( Servet Ülkü - Anadolu Ajansı )

Sosyal medya üzerinden geniş kitlelere ulaşan etkinliğin üçüncü gününde, saat 21.00 itibarıyla vatandaşlar evlerinin pencere ve balkonlarında sağlık çalışanlarını dakikalarca alkışladı. Bazı vatandaşlar ise evlerinin ışıklarını yakıp söndürerek etkinliğe katıldı.

Sosyal medyada ilgi gören etkinliğe siyaset, sanat ve spor dünyasından birçok tanınmış isim de destek verdi.

Sağlık Bakanı Koca ise Twitter'dan alkışlı desteğin başlayacağı 21.00'den önce yaptığı paylaşımda, "Sağlık çalışanlarımıza minnettarlığımızı hep birlikte gösterelim. Verdiğin destek için sağ ol Türkiye." ifadesini kullandı.

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