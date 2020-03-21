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Dünya, Koronavirüs

Bosna Hersek'te Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

Balkan ülkesi Bosna Hersek'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölüm vakası gerçekleşti.

Sanela Crnovrsanin   | 21.03.2020
Bosna Hersek'te Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

Saraybosna


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Balkan ülkesi Bosna Hersek'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölüm vakası gerçekleşti.

Una-Sana Kantonu Sağlık Bakanı Nermina Cemalovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nefes darlığı şikayetiyle kanton hastanesine başvuran ve hemen tedavisine başlanan yaşlı bir kadının bu sabah hayatını kaybettiğini ifade etti.

Cemalovic, vefat eden kadının yanı sıra aynı hastanede tedavi altına alınan başka bir kadın hastanın Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını söyledi.

Bosna Hersek'teki vaka sayısı 93'e çıkarken, yaşlı kadının ölümü ilk can kaybı olarak kayıtlara geçti.

Bu arada, Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan ve en fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) 20.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirildi. Ayrıca 65 yaş üstündekilerin gün içinde de dışarı çıkması yasaklandı.

Aynı uygulamanın, ülkenin diğer entitesi Bosna Hersek Federasyonu'nda (FBİH) da başlatılması teklif edildi.

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