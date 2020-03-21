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Politika, Koronavirüs

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'evde kal' çağrısı

AK Parti Sözcüsü Çelik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin "Evde kalmak bu salgına karşı en etkili önlemdir." ifadesini kullandı.

Barış Gündoğan   | 21.03.2020
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'evde kal' çağrısı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Evde kalmak bu salgına karşı en etkili önlemdir. Bu tedbiri uygulamak hayat kurtarmak için elzemdir. 'Bir kişi, çok kişi' demektir. Herkesin hayatı tek tek değerli. Ve herkesin hayatı diğerine bağlı. Bu salgının üstesinden beraber geleceğiz." mesajını paylaştı.

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