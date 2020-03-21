AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'evde kal' çağrısı
AK Parti Sözcüsü Çelik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin "Evde kalmak bu salgına karşı en etkili önlemdir." ifadesini kullandı.
Ankara
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Evde kalmak bu salgına karşı en etkili önlemdir. Bu tedbiri uygulamak hayat kurtarmak için elzemdir. 'Bir kişi, çok kişi' demektir. Herkesin hayatı tek tek değerli. Ve herkesin hayatı diğerine bağlı. Bu salgının üstesinden beraber geleceğiz." mesajını paylaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.