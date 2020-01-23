Fenerbahçe'de Moses'ın sözleşmesi feshedildi

İstanbul
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, geçen sezon İngiltere'nin Chelsea ekibinden kiralanan 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtildi.
Orta sahada görev yapan Victor Moses, Fenerbahçe'de görev aldığı 23 resmi müsabakada 5 kez ağları havalandırdı.
Öte yandan İtalyan ekibi Inter, Victor Moses'ı satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.