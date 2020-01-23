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Spor, Futbol

Fenerbahçe'de Moses'ın sözleşmesi feshedildi

Fenerbahçe'de Nijeryalı futbolcu Victor Moses'ın sözleşmesi feshedildi.

Ercan Çakar   | 23.01.2020
Fenerbahçe'de Moses'ın sözleşmesi feshedildi

İstanbul

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, geçen sezon İngiltere'nin Chelsea ekibinden kiralanan 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtildi.

Orta sahada görev yapan Victor Moses, Fenerbahçe'de görev aldığı 23 resmi müsabakada 5 kez ağları havalandırdı.

Öte yandan İtalyan ekibi Inter, Victor Moses'ı satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

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