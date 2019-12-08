Euro
6.40
Dolar
5.77
BIST 100
108,869.10
Altın
1,459.11
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Havutçu: Oynadığımız oyun önümüzdeki haftalara umutla bakmamızı sağlayacak

Kasımpaşa Teknik Direktörü Tayfur Havutçu, sahadan puansız ayrılmalarına rağmen önemli kazanımlar edindiklerini söyledi.

Emre Doğan   | 08.12.2019
Havutçu: Oynadığımız oyun önümüzdeki haftalara umutla bakmamızı sağlayacak

İstanbul

Kasımpaşa'da ilk maçına çıkan teknik direktör Tayfur Havutçu, Beşiktaş'a 3-2 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Beşiktaş'a karşı 80 dakika 10 kişiyle mücadele ettiklerini belirterek, "Ortaya koydukları mücadeleden dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum. Mustafa Pektemek'in kaçırdığı pozisyon, maçın kırılma anıydı. O pozisyonu değerlendirebilseydik müsabakayı kazanabilirdik. Bazen kaybederken de kazanımlar olur. Bu da öyle bir maçtı. Oynadığımız oyun, önümüzdeki haftalara umutla bakmamızı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

İyi bir takım olduklarını ve ligde bulundukları konumu hak etmediklerini vurgulayan Havutçu, "Devre arasına kadar maksimum seviyede puan toplamayı hedefliyoruz. Oyuncularımın performansından memnunum." diye konuştu.

Tayfur Havutçu, bir basın mensubunun "Maç 11'e 11 devam etse farklı bir sonuç çıkar mıydı?" sorusuna ise, "Bir kişi eksik oynamak her zaman dezavantaj. Karşılaşma 11'e 11 devam etse kazanabileceğimize inanıyorum. Maçı 10 kişiyle de en azından berabere bitirebilirdik." cevabını verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ukrayna krizi yeniden masaya yatırılıyor
Hindistan’ın Hint-Pasifik duruşu Amerikan vizyonundan çok farklı
Körfez krizinde sona doğru
Uluslararası hukuk Rohingya testinden geçiyor
Cezayir’de başkanlık seçimi ve artan gerilim

Benzer haberler

'Oynadığımız oyun önümüzdeki haftalara umutla bakmamızı sağlayacak'

'Oynadığımız oyun önümüzdeki haftalara umutla bakmamızı sağlayacak'

'Olumlu olumsuz derslerin çıkarılacağı bir maç oldu'

Beşiktaş ligde üst üste 6. galibiyetini aldı

Medipol Başakşehir deplasmanda berabere kaldı

Medipol Başakşehir deplasmanda berabere kaldı
Trabzonspor Antalya deplasmanından 3 puanla ayrıldı

Trabzonspor Antalya deplasmanından 3 puanla ayrıldı
Yeni Malatyaspor'da mağlubiyet üzüntüsü yaşanıyor

Yeni Malatyaspor'da mağlubiyet üzüntüsü yaşanıyor