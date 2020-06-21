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Spor, Futbol

Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak

Trabzonspor, Süper Lig'in 28. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.

Selçuk Kılıç   | 21.06.2020
Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak

Trabzon

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle lige verilen aranın ardından Göztepe'yi deplasmanda 3-1 yenen, Ziraat Türkiye Kupası'nda da İstanbul'da Fenerbahçe karşısında aynı skorla turu geçerek finale yükselen bordo-mavililer, Aytemiz Alanyaspor karşısında da kazanarak yoluna devam etmek istiyor.

Karadeniz ekibi, yarın galip gelerek maç fazlasıyla liderliğe yükselen Medipol Başakşehir'den tekrar liderlik koltuğunu devralmanın mücadelesini verecek.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Nwakaeme ve Sosa, karşılaşmada görev alamayacak. Cezası sona eren Guilherme ise takımdaki yerini alabilecek.

Trabzonspor'un, Aytemiz Alanyaspor karşısına Uğurcan Çakır, Pereira, Da Costa, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Guilherme, Abdülkadir Ömür, Ekuban ve Sörloth 11'i ile çıkması bekleniyor.

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