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Spor, Futbol

Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor 8. randevuda

Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor, yarın Alanya'da yapacakları karşılaşmayla Süper Lig'de 8. kez karşı karşıya gelecek.

Selçuk Kılıç   | 21.06.2020
Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor 8. randevuda

Trabzon

Geride kalan 7 maçta Akdeniz temsilcisinin galibiyetlerde 4-2 üstünlüğü bulunuyor. 1 karşılaşmada da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Aytemiz Alanyaspor'un 11 golüne bordo-mavililer, 6 gol ile cevap verebildi.

Alanya'daki 4. maç

Trabzonspor, Alanya deplasmanında 4. maçına çıkacak.

Bordo-mavililer, daha önce oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 galibiyet aldı.

Karadeniz ekibi, bu sezon ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı 1-0 kazanmıştı.



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