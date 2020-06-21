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Spor, Futbol

Göztepe, Yeni Malatyaspor deplasmanından puansız döndü

Süper Lig'de deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-1 mağlup olan Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, üst üste aldıkları kötü sonuçlarla camialarını üzdüklerini, buna son vermek için gerekli çalışmaları yapacaklarını bildirdi.

Ali Korkmaz   | 21.06.2020
Göztepe, Yeni Malatyaspor deplasmanından puansız döndü

İzmir

Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Yeni Malatyaspor karşısında alacakları 3 puanla kendilerine gelmek istediklerini ancak bunu başaramadıklarını belirtti.

Müsabakada ilk yarının sonlarına doğru yapmamaları gereken bir hatadan dolayı mağlup duruma düştüklerini bildiren Palut, şunları kaydetti:

"İkinci yarıda rakibimiz oyunu kendi yarı sahasında kabul etti, biz de riskler alarak rakip yarı sahada varlık gösterdik. Kilidi açmak için çok uğraştık ve bir penaltı golüyle bunu başardık. Ligdeki konumu itibarıyla rakibimizin tüm riskleri alacağı ve bizim kontrollü bir oyun sergilememiz gereken dakikalarda yine birinci goldeki hatamıza benzer bir anlık dalgınlık sonucu golü kalemizde gördük ve maalesef sahadan mağlubiyetle ayrıldık. Üst üste alınan kötü sonuçlarla camiamızı üzdüğümüzün farkındayız. Bu kötü performansa son vermek için gerekli çalışmaları yapacağız."

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