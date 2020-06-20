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Yeniden başlayan Serie A'nın ilk maçında kazanan çıkmadı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) koronavirüs salgını nedeniyle 103 gün sonra oynanan ilk maçta Torino ile Parma yenişemedi.

Barış Seçkin   | 20.06.2020
Yeniden başlayan Serie A'nın ilk maçında kazanan çıkmadı

Roma

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle durdurulan İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) 2019-2020 sezonu, 103 gün sonra Torino-Parma maçıyla yeniden başladı.

Kovid-19 nedeniyle 9 Mart'tan bu yana maçların oynanmadığı Serie A, Torino ile Parma arasındaki 25. hafta erteleme müsabakasıyla tekrar start aldı.

Torino Olimpiyat Stadı'nda oynanan maça ev sahibi takım hızlı başladı ve 15. dakikada Nicolas Nkoulou'nun kafa gölüyle 1-0 öne geçti. Parma, bu gole 31. dakikada Juraj Kucka ile yanıt verdi ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Maçın 48. dakikasında Torino'nun kazandığı penaltı sonrası Parma kalecisi Luigi Sepe, Andrea Belloti'nin vuruşunda topu çelerek gole izin vermedi. Müsabaka 1-1 berabere tamamlandı.

Parma puanını 36'ya çıkartarak 7. sırada yer aldı. Torino ise puanını 28'e yükseltti ve 15. basamakta kendine yer buldu.

Serie A'da 25. hafta erteleme müsabakaları, bu akşamki Hellas Verona-Cagliari ile yarınki Atalanta-Sassuolo ve Inter-Sampdoria maçlarıyla tamamlanacak.

Takımların 2 Ağustos'a kadar ortalama 3 günde bir maç yapacağı yeni dönemde Serie A'ya, 22 Haziran'dan itibaren 27. hafta maçlarıyla devam edilecek.


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