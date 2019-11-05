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Spor, Futbol

Kulüpler Birliği Vakfının yeni başkanı belli oldu

Göztepe Kulübü Başkanı Sepil, tek aday olarak girdiği olağanüstü genel kurulda oy birliğiyle başkan seçildi.

Emrah Oktay   | 05.11.2019
Kulüpler Birliği Vakfının yeni başkanı belli oldu

İstanbul

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği Vakfının olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçildi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın görevinden ayrılmasından dolayı Kulüpler Birliği Vakfında olağanüstü genel kurula gidildi.

Vakfın Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen genel kurulun divan başkanlığını İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ yaptı.

Seçime tek aday olarak giren Mehmet Sepil, oy birliğiyle başkanlığa seçildi. Başkan yardımcılıklarına ise Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ve Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu getirildi.

Özel işleri nedeniyle yurt dışında bulunan Mehmet Sepil toplantıya katılmazken, Göztepe Kulübünü başkan yardımcısı Talat Papatya temsil etti.

10. başkan oldu

Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği Vakfının 10. başkanı oldu.

2000'de kurulan Kulüpler Birliği Vakfında daha önce İlhan Cavcav (3 dönem), Cemal Aydın, Özhan Canaydın, Aziz Yıldırım, Yıldırım Demirören, Halil Ünal, Göksel Gümüşdağ, Dursun Özbek ve Fikret Orman başkanlık yapmıştı. 

Galatasaray'da başkan bir yıl sonra katıldı

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yaklaşık bir yıl sonra Kulüpler Birliği Vakfının toplantısına katıldı.

Cengiz, geçen sezonun ilk yarısında Kulüpler Birliği Vakfının yaptığı açıklamadan dolayı toplantılara katılmama kararı almıştı.

Sarı-kırmızılı kulübü, bu süreçteki toplantılarda yönetim kurulu üyeleri temsil etmişti.

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