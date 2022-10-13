Dolar
18.56
Euro
18.15
Altın
1,665.02
ETH/USDT
1,245.70
BTC/USDT
18,963.00
BIST 100
3,553.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Soylu vatandaşlara hitap ediyor AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş konuşuyor
logo
Spor, Futbol

PFDK, 6 Süper Lig kulübüne çeşitli cezalar verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'den 6 kulübe çeşitli cezalar verdi.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 13.10.2022
PFDK, 6 Süper Lig kulübüne çeşitli cezalar verdi

İstanbul

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, PFDK'nın Fraport TAV Antalyaspor'a 56 bin, Arabam.com Konyaspor'a 143 bin 500, MKE Ankaragücü'ne 70 bin, Adana Demirspor'a 56 bin, Bitexen Giresunspor'a 56 bin ve Beşiktaş'a 182 bin lira para cezası verildiği belirtildi.

HangiKredi Ümraniyesporlu futbolcu Tomislav Glumac 2 müsabakadan men cezası alırken, saha olaylarına karıştığı tespit edilen MKE Ankaragücü ve Bitexen Giresunspor'un taraftarlarının birer, Beşiktaş taraftarlarının ise 2 deplasman maçına girişlerini engellediği ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gökçeada feribot hattında fırtına nedeniyle 15 Ekim'de sefer yapılamayacak
AFAD'dan deprem testi uyarısı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 22 terör örgütü üyesi yakalandı
Bakan Soylu: Bizim terörün dışında hiç kimseye karşı bir söz söylediğimiz yok
Zelenskiy, AKPM'de esir değişimindeki arabulucu rolü için Türkiye'ye teşekkür etti

Benzer haberler

PFDK, 6 Süper Lig kulübüne çeşitli cezalar verdi

PFDK, 6 Süper Lig kulübüne çeşitli cezalar verdi

Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'de yarın Antalya derbisi heyecanı yaşanacak

Bayern Münih, son 16 turuna yükselmeyi garantiledi

Bayern Münih, son 16 turuna yükselmeyi garantiledi
Medipol Başakşehir, Ömer Ali Şahiner'le sözleşme uzattı

Medipol Başakşehir, Ömer Ali Şahiner'le sözleşme uzattı
Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet