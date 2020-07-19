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Spor, Futbol

Osmanlıspor küme düştü

Osmanlıspor, TFF 1. Lig'in 34. haftasında Boluspor'un Eskişehirspor'u 3-0 yenmesiyle küme düştü.

Emre Doğan   | 19.07.2020
Osmanlıspor küme düştü

İstanbul

TFF 1. Lig'in 34. hafta mücadelesinde Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u 4-3 mağlup eden Osmanlıspor, ligi 16. sırada tamamladı ve küme düştü. 

Osmanlıspor aldığı bu galibiyete rağmen puan cetvelinde bir basamak üstünde yer alan Boluspor'un da kazanmasıyla 16. sırada kaldı. Ankara ekibi gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek. 

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