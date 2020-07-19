Osmanlıspor küme düştü

İstanbul
TFF 1. Lig'in 34. hafta mücadelesinde Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u 4-3 mağlup eden Osmanlıspor, ligi 16. sırada tamamladı ve küme düştü.
Osmanlıspor aldığı bu galibiyete rağmen puan cetvelinde bir basamak üstünde yer alan Boluspor'un da kazanmasıyla 16. sırada kaldı. Ankara ekibi gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.