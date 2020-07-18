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Spor, Futbol

Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı kadrosu belli oldu

Süper Ligde yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş'ta maç kadrosu belli oldu.

Emre Doğan   | 18.07.2020
Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı kadrosu belli oldu

İstanbul

Süper Lig'in 33. haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş'ta maç kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı futbol takımında sarı kart cezalısı Georges-Kevin N'Koudou ile kulüp tarafından kalan 2 haftada oynayamayacakları açıklanan Adem Ljajic ve Umut Nayir Fenerbahçe derbisinin kadrosunda yer almadı.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın belirlediği 20 kişilik maç kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Güven Yalçın, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Atiba Hutchinson, Muhammed Elneny, Burak Yılmaz, Necip Uysal, Domagoj Vida, Dorukhan Toköz, Jeremain Lens, Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Abdoulay Diaby, Kevin-Prince Boateng.

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