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Spor, Futbol

Mbaye Diagne, Galatasaray'a veda mesajı paylaştı

Spor Toto Süper Lig takımlarından VavaCars Fatih Karagümrük'e transfer olan Mbaye Diagne, Galatasaray'a veda etti.

Emrah Oktay   | 19.07.2022
Mbaye Diagne, Galatasaray'a veda mesajı paylaştı

İstanbul

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Senegalli santrfor, "Galatasaray'da harika bir 3,5 sene geçirdim. Her şey için teşekkürler. Her anı benim için çok özeldi. Her anımda yanımda olan ve destekleyen taraftarımıza teşekkürler. Sizi çok seviyorum ve sizi hayatımın sonuna kalbimde taşıyacağım. Galatasaray, harika bir hikaye asla bitmez bunu hatırla." ifadelerini kullandı.

Diagne, sakatlığı nedeniyle uzun bir süre sahalardan uzak kaldığı geçen sezon tüm kulvarlarda çıktığı 22 maçta 4 gol kaydetti.

Senegalli forvet, 2018-2019 sezonunun devre arasında 10 milyon avro bonservis bedeli ve bonuslar karşılığında Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olmuştu.

Mbaye Diagne, gol krallığına ulaştığı 2018-2019'da sarı-kırmızılı takımda lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı. Diagne, 2019-2020 sezonunda Belçika ekibi Club Brugge, 2020-2021'in ikinci yarısında ise İngiltere temsilcisi West Bromwich Albion'da kiralık forma giymişti.

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