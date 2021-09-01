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Spor, Futbol

Fenerbahçe Uruguaylı futbolcu Diego Rossi'yi kadrosuna kattı

Fenerbahçe Kulübü, Uruguaylı futbolcu Diego Rossi'yi satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 01.09.2021
Fenerbahçe Uruguaylı futbolcu Diego Rossi'yi kadrosuna kattı

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, ABD'nin Los Angeles takımından Diego Rossi'yi satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralamıştır. 1998 doğumlu Uruguaylı oyuncumuza çubuklu formamızla başarılar dileriz. Fenerbahçe'ye hoş geldin Diego." ifadeleri kullanıldı.

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