Fenerbahçe Uruguaylı futbolcu Diego Rossi'yi kadrosuna kattı

İstanbul
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, ABD'nin Los Angeles takımından Diego Rossi'yi satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralamıştır. 1998 doğumlu Uruguaylı oyuncumuza çubuklu formamızla başarılar dileriz. Fenerbahçe'ye hoş geldin Diego." ifadeleri kullanıldı.
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Ailemize hoş geldin Diego Rossi! 💛💙 pic.twitter.com/ETaHxquQxV— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 1, 2021