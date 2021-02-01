Euro
8.68
Dolar
7.18
BIST 100
1,497.08
Altın
1,862.94
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sayıştay’da yeni göreve başlayan denetçi yardımcıları için düzenlenen "Tecrübe Paylaşımı" programına katılıyor. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM’de açıklamalarda bulunuyor
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe: Sosa, zehirlenme şüphesi nedeniyle kadroda yer almıyor

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Sosa, zehirlenme şüphesi nedeniyle kadroda yer almıyor. Herhangi bir sakatlığı yok. Durumuna bakılacağı için kadroya alınmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Süha Gür   | 01.02.2021
Fenerbahçe: Sosa, zehirlenme şüphesi nedeniyle kadroda yer almıyor

İstanbul

Fenerbahçe Kulübü, tecrübeli futbolcusu Jose Sosa'nın sağlık durumuna ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Sosa, zehirlenme şüphesi nedeniyle kadroda yer almıyor. Herhangi bir sakatlığı yok. Durumuna bakılacağı için kadroya alınmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Jose Sosa, Fenerbahçe'nin Atakaş Hatayspor maçı kafilesinde yer almamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Filistin Kovid-19'a karşı toplu aşılamaya şubatın ortasında başlayacak
İsrail medyası: Filistin'e 2 bin doz Kovid-19 aşısı teslim edildi
BioNTech/Pfizer AB'ye 75 milyon ilave aşı sağlayacak
İsrail'de milyonlarca doz aşı yapılırken Filistinliler endişeyle ilk dozun geleceği günü bekliyor
İsrail'de aşılama ve karantinaya rağmen Kovid-19 salgınında vaka sayısı yüksek seyrediyor

Benzer haberler

Süper Lig ekibi Gaziantep'te 2'si futbolcu 3 kişi Kovid-19'a yakalandı

Süper Lig ekibi Gaziantep'te 2'si futbolcu 3 kişi Kovid-19'a yakalandı

Fenerbahçe: Sosa, zehirlenme şüphesi nedeniyle kadroda yer almıyor

Mesut Özil Hatayspor maçının kadrosunda

Beşiktaşlı futbolcu Rıdvan'ın uyluk arka adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildi

Beşiktaşlı futbolcu Rıdvan'ın uyluk arka adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildi
Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm
Borsa liginde ocak ayının şampiyonu Fenerbahçe oldu

Borsa liginde ocak ayının şampiyonu Fenerbahçe oldu