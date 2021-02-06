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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, açıklamalarda bulunuyor
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Spor, Futbol

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: Bu maçta yaşadıklarımız, gördüklerimiz, şampiyonluğun habercisi

Süper Lig'in 24. haftasında oynanan derbi maçta Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç, bu sonucun şampiyonluk habercisi olduğunu söyledi.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 06.02.2021
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: Bu maçta yaşadıklarımız, gördüklerimiz, şampiyonluğun habercisi Fotoğraf: Serhat Çağdaş / AA

Istanbul

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Koç, "Bu maç, maç sonucu ve maçta yaşananlar, şampiyonluğumuzun habercisidir. Orada, burada rakibimizi yenip, sene sonu istediğimiz sonuca ulaşamadığımız çok seneler gördük. Bu maçta yaşadıklarımız, gördüklerimiz, şampiyonluğun habercisi. Taraftarlarımızı üzdük. İyi gidiyorduk. Bu maçla ne şampiyon olacaktık ne de şampiyonluk gidecekti. Kazansaydık önemli bir psikolojik avantaj olacaktı, olmadı. Sağlık olsun." diye konuştu.

"Bu maçın hakkı beraberlikti"

Galatasaray karşısında kaybetmeyi hak etmediklerini dile getiren Koç, şunları kaydetti:

"Maçın hakkı 1-0 değildi. İlk yarı onlar, ikinci yarı biz üstündük. Gol pozisyonu rakamlarına bakamadım ama ikinci yarıda oynadığımız futbolu birinci yarıda oynasak, çok daha olumlu olurdu. Bu maçın hakkı beraberlikti. Ofsayttan verilmeyen golümüz bize göre yüzde yüz gol. Tabii hangi açıdan baktığınıza, hangi açıdan gösterileceğine bağlı. Elimize gelen resimler, videolar farklı açılardan çok farklı bir şey ifade ediyor. Futbolun içinde bunlar var. Önemli olan gri pozisyonların bizim aleyhimize olması. Bu kadar ince bir çizgide olan pozisyonun 1 dakikadan az bir sürede hiç VAR'a gitmeden direkt verilmesi enteresan. Biz hakeme sığınmayacağız. Çıkıp ikinci yarıda oynadığımız topu ilk yarıda oynayıp, çatır çatır maçı almamız lazımdı."

Maç sonu sarı-kırmızılı idarecilerle yaşadıklarına yönelik bir soruyu cevaplayan Koç, "Çirkin görüntülere kendi sahamızda müsaade etmeyeceğimizi söyledik ve içeri gitmelerini rica ettik. Kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapmayacaksın. Yapar ve tepki görürsen de bunu anlayışla karşılayacaksın. Mustafa (Cengiz) başkan da anlayışla karşıladı ve 'Olmamalıydı.' dedi. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz ama hiç canınızı sıkmayın. Bu bizim şampiyonluğumuzun habercisidir." değerlendirmesinde bulundu.


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