Fenerbahçe, Dostluk Turnuvası'nda Rayo Vallecano'nu 3-1 mağlup etti

İstanbul
18. dakikada ceza sahası sol önde kazanılan serbest vuruşu kullanan Crespo'nun havadan gönderdiği topa ceza sahası içi sağ çaprazda bekleyen Szalai yükseldi. Bu oyuncunun kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci kontrol etti.
22. dakikada konuk ekibin golü geldi. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Trejo, defans oyuncularını çalımlayıp sağ ayağıyla yerden vurdu. Arao'nun ayağına çarparak seken meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 0-1.
29. dakikada sol çaprazda topla buluşan Lincoln Henrique'nin içeri kestiği topa ceza sahası içinde bekleyen Serdar Dursun kafayla vurdu. Üst direğe çarparak geri dönen top, Szalai'nin volesinde bu kez yandan auta gitti.
40. dakikada Crespo'nun ceza sahası sol önünde düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Lincoln Henrique kullandı. Bu oyuncunun plasesi üst direkten geri döndü ve Szalai'nin vuruşunda da meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
İkinci yarıda 68. dakikada ceza sahası önünde King'in ara pasında topa koşan Pedro, Mumin Suleiman tarafından düşürüldü. Hakem penaltı düdüğü çaldı.
71. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Penaltı atışını kullanan Osayi-Samuel'in vuruşunda top sağ kale direği dibinden ağlarla buluştu: 1-1.
76. dakikada orta sahada kaptığı topu süren İsmail Yüksek, sol çaprazda bekleyen King'i buldu. Bu oyuncunun sağ ayağıyla plase vuruşunda top sağ kale direği dibinden filelere gitti: 2-1.
83. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Ferdi Kadıoğlu, rakiplerini çalımlayarak sağ ayağıyla plase şut çekti. Defans oyuncusuna da çarpan top ağlarla buluştu: 3-1.
Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Pedro sakatlandı
Serdar Dursun'un yerine ikinci yarıda (60. dakika) oyuna giren Fenerbahçeli oyuncu Joao Pedro, King'in ara pasına koşarken ceza sahası içinde konuk ekipten Mumin Suleiman tarafından düşürüldü. Hakemin penaltı düdüğü çaldığı pozisyonda sakatlanan Pedro, sedyeyle oyundan alındı. Taraftarlar oyundan çıkarılan Pedro'nun ismini söyleyerek bu oyuncuya destek verdi.
"İkinci yarı golü bulabilirdik ama değişikliklerden sonra Fenerbahçe oyuna hükmetti ve maçı hak etti"
Ülker Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Rayo Vallecano Teknik Direktörü Andoni Iraola Sagama, çok iyi bir maç olduğunu belirterek, "Pozisyonu yüksek bir maçtı. İki farklı devre yaşandı. 60. dakikaya kadar çok iyiydik. İkinci yarı golü bulabilirdik ama değişikliklerden sonra Fenerbahçe oyuna hükmetti ve maçı hak etti." dedi.
Bir soru üzerine Fenerbahçe'nin çok iyi bir takım olduğunu söyleyen Sagama, "Ligde çok iyi sonuçlar aldılar. Avrupa'da da liderler. Maçın çok zor olacağını biliyorduk. Fenerbahçe iyi çevirdi maçı." diye konuştu.
Sert bir maç olduğu belirtilerek sebebi sorulan İspanyol teknik adam, "Sıkı bir maç oldu, Fenerbahçeli Pedro gibi bizim de iki oyuncumuz sakatlandı. Ama Pedro'nunki gibi ciddi değil. Her iki takım da kazanmak istediği için sıkı mücadele ettiler. Fauller çok oldu ama bu durumdan mutu değiliz tabii ki." ifadesini kullandı.
Radamel Falcao'nun neden şans bulmadığı da sorulan Sagama, bu oyuncunun milli maçlardan döndüğünde sakatlığı bulunduğunu, riske etmek istemediklerini ancak cumartesi günü Galatasaray maçında durumuna bakacaklarını da dile getirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.