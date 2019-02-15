Fenerbahçe, Atiker Konyaspor maçına hazır

İSTANBUL

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı bildirildi.

İdmanda üç gruba ayrılan futbolcuların, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptığı belirtildi. Çift kale maçla devam eden antrenmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.

Fenerbahçe, yaptığı antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.