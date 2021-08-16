Euro
9.99
Dolar
8.48
BIST 100
1,455.25
Altın
1,786.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kastamonu’da afet dolayısıyla ulaşım yolları kapanan Türkeli ilçesine, Abana ilçesinden hareket eden çıkartma gemisiyle yardım götürülüyor. THY'nin Kabil'deki tahliye uçağı İstanbul Havalimanına iniş yaptı.
logo
Spor, Futbol

Fatih Karagümrük, orta saha oyuncusu Levent Mercan'ı transfer etti

VavaCars Fatih Karagümrük, Almanya ekiplerinden Schalke 04'ten Levent Mercan'ı kadrosuna dahil etti.

Ercan Doğan   | 16.08.2021
Fatih Karagümrük, orta saha oyuncusu Levent Mercan'ı transfer etti

İstanbul

Fatih Karagümrük Kulübünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Levent Mercan'ın transfer edildiği belirtilerek, "İkinci başkanımız Serkan Hurma ve sportif direktörümüz Murat Akın'ın imza attırdığı Levent Mercan'a Süper Lig'de Karagümrük formasıyla başarılar dileriz." denildi.

Schalke 04 formasıyla Almanya 1. Lig (Bundesliga) deneyimi yaşayan genç oyuncu, Almanya 20 Yaş Altı Milli Takımın formasını da giydi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 382 kişi hayatını kaybetti
İsrail'de aktif Kovid-19 vakası 2 ayda 200'den 50 bine çıktı
Trakya'da 15 yaş üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilerin aşılama süreci başladı
Sağlık Bakanı Koca, dördüncü dozun yabancı ülkelere seyahat edeceklere yönelik olduğunu açıkladı
Dünya genelinde 4 milyar 700 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Benzer haberler

Beşiktaş Kulübü, Adem Ljajic'in takımdan ayrı çalışacağını açıkladı

Beşiktaş Kulübü, Adem Ljajic'in takımdan ayrı çalışacağını açıkladı

Fatih Karagümrük, orta saha oyuncusu Levent Mercan'ı transfer etti

Beşiktaş'ın transfer görüşmeleri yaptığı Batshuayi, gece yarısı İstanbul'a gelecek

Medipol Başakşehir'de Rafael ile yollar ayrıldı

Medipol Başakşehir'de Rafael ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe sezona galibiyetle başladı

Fenerbahçe sezona galibiyetle başladı
Cengiz Ünder'in golü, Olympique Marsilya'nın kazanmasına yetmedi

Cengiz Ünder'in golü, Olympique Marsilya'nın kazanmasına yetmedi