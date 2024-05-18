Dolar
32.23
Euro
35.06
Altın
2,414.14
ETH/USDT
3,079.00
BTC/USDT
66,700.00
BIST 100
10,643.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Fatih Karagümrük küme düşen ikinci takım oldu

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Gaziantep FK'ye 3-1 yenilen VavaCars Fatih Karagümrük, İstanbulspor'un ardından küme düşen ikinci takım oldu.

Fırat Özdemir, Süha Gür  | 18.05.2024 - Güncelleme : 18.05.2024
Fatih Karagümrük küme düşen ikinci takım oldu Fotoğraf: Mehmet Akif Parlak/AA

Gaziantep/İstanbul

Ligin 37. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşan İstanbul temsilcisi, müsabakayı 3-1 kaybetti.

Fatih Karagümrük, bu sezon dört takımın düşeceği ligde 37 puanla 18. sırada haftayı kapattı.

Daha önce İstanbulspor'un veda ettiği ligde deplasmanda MKE Ankaragücü ile golsüz berabere kalan Siltaş Yapı Pendikspor da 37 puanla 19. sırada haftayı bitirdi.

Sezon sonunda olası puan eşitliğinde 40 puanla 16. basamakta yer alan MKE Ankaragücü'nün averajla gerisinde kalacak VavaCars Fatih Karagümrük'ün son hafta öncesi küme düşmesi kesinleşti.

Pendikspor'un ligde kalma ihtimali çok zayıf

Süper Lig'de 37 puanı bulunan Pendikspor, son hafta öncesinde resmen düşmese de ligde kalma ihtimali çok azaldı.

İstanbul temsilcisinin ligde kalabilmesi için MKE Ankaragücü ile ligi aynı puanda tamamlaması ve genel averajda rakibini geride bırakması gerekiyor. Ancak son hafta öncesinde MKE Ankaragücü'nün -4, Pendikspor'un ise -30 averajı bulunuyor.


20. dakikada Gaziantep FK'nin sol kanattan gelişen atağında Maxim'in açtığı ortayı kafayla karşılayan Badji'nin vuruşunda top kalenin solundan az farklı auta gitti.

31. dakikada ev sahibi takım gole yaklaştı. Takımın sağ kanattaki atağında Ogün Özçiçek'in ortasını ceza sahasının içerisinde yükselen Djilobodji'nin kafa vuruşunda top üst direğe çarparak içeri döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

47. dakikada Gaziantep FK golü buldu. Sol kanattaki Ogün Özçiçek'in ortasına ceza sahasında yükselen Ertuğrul Ersoy'un kafa vuruşunda top filelere gitti: 1-0.

67. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük eşitliği sağladı. Ceza yayına yakın noktada topu bulan Markao'nun çektiği şut kaleci Nita'nın sağından ağlarla buluştu: 1-1.

90. dakikada Gaziantep FK tekrar üstünlüğü sağladı. Ceza sahasındaki İlker Karakaş meşin yuvarlağı arkasındaki Jevtovic'e verdi. Bu futbolcu çektiği şutla topu kaleci Sirigu'nun sağından ağlara gönderdi: 2-1.

90+8. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan gelişen atakta Sorescu'nun verdiği pası ceza sahası içerisinde alan Alvarenga'nın vuruşunda top ağlara gitti: 3-1.

Karşılaşma ev sahibi takımın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'daki üniversite öğrencilerinden Filistin'e destek eylemi
Hakkari'de hayvanlarını otlatırken ayının saldırdığı kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Onbaşı Recep Kabala'nın ailesine başsağlığı mesajı
Bakan Göktaş'tan başörtülü hakime yönelik reddihakim talebine ilişkin açıklama
Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala, Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı

Benzer haberler

Fatih Karagümrük küme düşen ikinci takım oldu

Fatih Karagümrük küme düşen ikinci takım oldu

Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak

Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'a konuk olacak

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz'dan taraftara destek çağrısı

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz'dan taraftara destek çağrısı
Gaziantep FK, 2 maç sonra galip geldi

Gaziantep FK, 2 maç sonra galip geldi
Gaziantep FK Yukatel Adana Demirspor'u 6-1 mağlup etti

Gaziantep FK Yukatel Adana Demirspor'u 6-1 mağlup etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet