Fatih Karagümrük küme düşen ikinci takım oldu

Gaziantep/İstanbul
Ligin 37. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşan İstanbul temsilcisi, müsabakayı 3-1 kaybetti.
Fatih Karagümrük, bu sezon dört takımın düşeceği ligde 37 puanla 18. sırada haftayı kapattı.
Daha önce İstanbulspor'un veda ettiği ligde deplasmanda MKE Ankaragücü ile golsüz berabere kalan Siltaş Yapı Pendikspor da 37 puanla 19. sırada haftayı bitirdi.
Sezon sonunda olası puan eşitliğinde 40 puanla 16. basamakta yer alan MKE Ankaragücü'nün averajla gerisinde kalacak VavaCars Fatih Karagümrük'ün son hafta öncesi küme düşmesi kesinleşti.
Pendikspor'un ligde kalma ihtimali çok zayıf
Süper Lig'de 37 puanı bulunan Pendikspor, son hafta öncesinde resmen düşmese de ligde kalma ihtimali çok azaldı.
İstanbul temsilcisinin ligde kalabilmesi için MKE Ankaragücü ile ligi aynı puanda tamamlaması ve genel averajda rakibini geride bırakması gerekiyor. Ancak son hafta öncesinde MKE Ankaragücü'nün -4, Pendikspor'un ise -30 averajı bulunuyor.
20. dakikada Gaziantep FK'nin sol kanattan gelişen atağında Maxim'in açtığı ortayı kafayla karşılayan Badji'nin vuruşunda top kalenin solundan az farklı auta gitti.
31. dakikada ev sahibi takım gole yaklaştı. Takımın sağ kanattaki atağında Ogün Özçiçek'in ortasını ceza sahasının içerisinde yükselen Djilobodji'nin kafa vuruşunda top üst direğe çarparak içeri döndü.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
47. dakikada Gaziantep FK golü buldu. Sol kanattaki Ogün Özçiçek'in ortasına ceza sahasında yükselen Ertuğrul Ersoy'un kafa vuruşunda top filelere gitti: 1-0.
67. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük eşitliği sağladı. Ceza yayına yakın noktada topu bulan Markao'nun çektiği şut kaleci Nita'nın sağından ağlarla buluştu: 1-1.
90. dakikada Gaziantep FK tekrar üstünlüğü sağladı. Ceza sahasındaki İlker Karakaş meşin yuvarlağı arkasındaki Jevtovic'e verdi. Bu futbolcu çektiği şutla topu kaleci Sirigu'nun sağından ağlara gönderdi: 2-1.
90+8. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan gelişen atakta Sorescu'nun verdiği pası ceza sahası içerisinde alan Alvarenga'nın vuruşunda top ağlara gitti: 3-1.
Karşılaşma ev sahibi takımın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
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