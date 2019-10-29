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Spor, Futbol

Gaziantep FK’de Mehmet Erdem Uğurlu 6 hafta yok

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de sakatlığı nedeniyle Mehmet Erdem Uğurlu’nun en az 6 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Kerem Kocalar   | 29.10.2019
Gaziantep FK’de Mehmet Erdem Uğurlu 6 hafta yok

Gaziantep

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de sakatlığı nedeniyle Mehmet Erdem Uğurlu’nun en az 6 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen hafta oynanan Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Mehmet Erdem Uğurlu'nun durumu belli oldu.

Sağ ayak alt adalesinde 3. dereceden yırtık tespit edilen Mehmet Erdem tahmini olarak 6 ile 8 hafta arasında forma giyemeyecek.

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