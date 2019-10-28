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Spor, Futbol

Gaziantep FK'de Sumudica'nın sözleşmesi uzatıldı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübünde teknik direktör Marius Sumudica'nın sözleşmesi 2021 yılına kadar uzatıldı.

Kerem Kocalar   | 28.10.2019
Gaziantep FK'de Sumudica'nın sözleşmesi uzatıldı

Gaziantep

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sezon sonu sözleşmesi sona erecek Rumen teknik adam, tesislerde başkan yardımcısı Mahsun Altunkaya ve genel sekreter Müslüm Özmen ile bir araya geldi. Yapılan görüşmeler sonunda Sumudica, görev süresini 2021 yılına kadar uzatan yeni sözleşmeye imza attı.

Gaziantep Futbol Kulübü Başkan Yardımcısı Mahsun Altunkaya, törendeki konuşmasında, Sumudica'ya olan güvenlerini dile getirerek, "Gaziantep şehrinin başarısı için hepimiz elimizi taşın altına koyduk. Bu takımın başarılı olması için her türlü fedakarlığı yapmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda başarı sağlayacağına en ufak şüphemiz olmayan hocamız Sumudica ile 2021 yılına kadar sözleşmemizi uzattık. Bundan dolayı mutluluk duyuyorum. Hocamızın takımı başarıya ulaştıracağına inanıyoruz. Kendisine de bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum." diye konuştu.

Genel sekreter Müslüm Özmen ise Sumudica'nın kısa süre içerisinde hem kendilerinin hem de taraftarın sevdiği bir isim haline geldiğine işaret ederek, "Kendisiyle sözleşme uzatırken en ufak bir şüphemiz olmadı ve karşılıklı olarak sözleşme uzatma konusunda fikir birliğine vardık. Futbolda en önemli başarı unsurlarından birinin istikrar olduğuna inanıyoruz. Bu dönemde kulübümüz, adına yakışır sonuçlar almaya ve Türk futbolunda önemli bir yer tutmaya da devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Marius Sumudica da Gaziantep'te olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kariyerime Gaziantep'te devam etmekten dolayı çok mutluyum. Geride bıraktığımız sürede, yeni bir takım olmamıza rağmen başarılı sonuçlar aldığımızı düşünüyorum. Yönetimimizin bana güvenmesi ve sözleşmemi bir yıl daha uzatması, uzun vadeli başarılar için beni heyecanlandırıyor. Taraftarımıza bir kez daha söz veriyorum ki bu takım asla küme düşmeyecek ve başarılı olmaya devam edecek."


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