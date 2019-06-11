Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.59
Dolar
5.83
BIST 100
92,898.60
Altın
1,324.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Sumudica Gazişehir Gaziantep yolunda

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Rumen teknik direktör Sumudica ile prensipte anlaştı.

Kerem Kocalar   | 11.06.2019
Sumudica Gazişehir Gaziantep yolunda

Gaziantep

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Rumen teknik direktör Marius Sumudica ile prensipte anlaştı.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışına başlayan kırmızı-siyahlı ekibin yöneticileri, Türkiye'de daha önce Kayserispor'u çalıştıran Sumudica ile temasa geçti.

Yapılan görüşmeler neticesinde prensip anlaşmasına varılan 48 yaşındaki Rumen teknik adam, Gaziantep'e davet edildi. Gece saatlerinde kentte olması beklenen Sumudica ile son görüşmenin yapılacağı ve herhangi bir olumsuzluk olmaması durumunda resmi sözleşmenin imzalanacağı öğrenildi.

2017-2018 sezonunda Kayserispor'u çalıştıran Sumudica, daha sonra Suudi Arabistan'ın El Shabab takımında görev yapmıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Devrim karşıtı güçler Sudan'da 'Mısır senaryosu' peşinde
Hindistan'da ikinci Modi dönemi
Rusya ve Çin: Batının gölgesindeki 'mantık evliliği' tazelendi
İhracatta Ricardo modeli ve Türkiye-ABD ticareti
İsrail siyaseti sil baştan

Benzer haberler

Gazişehir Gaziantep penaltıları sevdi

Gazişehir Gaziantep penaltıları sevdi

MKE Ankaragücü, Korcan Çelikay'ın sözleşmesini uzattı

Kasımpaşa, İbrahim Üzülmez ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Kasımpaşa'da İbrahim Üzülmez dönemi 4 saatte bitti

Kasımpaşa'da İbrahim Üzülmez dönemi 4 saatte bitti
Gazişehir Gaziantep'e coşkulu karşılama

Gazişehir Gaziantep'e coşkulu karşılama
Beşiktaş'ta kombine kartlar satışa çıkıyor

Beşiktaş'ta kombine kartlar satışa çıkıyor