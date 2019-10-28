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Spor, Futbol

Galatasaray'da durmak yok

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı.

Ercan Çakar   | 28.10.2019
Galatasaray'da durmak yok

Istanbul

Süper Lig'in 9. haftasındaki derbide Beşiktaş'a 1-0 yenilen Galatasaray'da gözler Çaykur Rizespor maçına çevrildi.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 10. haftasında 1 Kasım Cuma günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Beşiktaş maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

Diğer futbolcuların ise kumda kuvvet çalışmasının ardından pasa yönelik dar alan oyunları oynadığı aktarıldı. İdmanın ana bölümde çift kale maç yapıldığı belirtildi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Falcao'nun durumu

Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Radamel Falcao'nun durumu hakkında açıklama yapıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG maçının ardından aşil tendonunda zorlanmaya bağlı ağrı şikayetleri oluşan ve aşil tendinopatisi teşhisiyle tedavisine başlanan Falcao'nun çalışmalarına, fizyoterapist ve kondisyonerler gözetiminde takımdan ayrı devam ettiği kaydedildi.

Aşil tendonunda hassasiyet, ayak bileği kemiği ile yumuşak dokusunda ödem bulunan ve tedavisi süren Falcao'nun sahalara dönüş zamanı için, günlük yapılan klinik değerlendirmeler neticesinde karar verileceği duyuruldu.


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