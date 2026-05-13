ABD, Hürmüz Boğazı kaynaklı riskleri dikkate alarak petrol fiyatı tahminini bu yıl için düşürdü ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), Hürmüz Boğazı'nda yaşanan aksaklıkların küresel enerji tedarikini olumsuz etkilemesini dikkate alarak bu yıl için ortalama petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti.

EIA'nın "Mayıs 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, bu yıl için Brent petrolün ortalama varil fiyatının 94,85 dolar seviyesinde olacağı öngörülüyor. Fiyat, önceki raporda 96 dolar olarak tahmin edilmişti.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ortalama varil fiyatının ise 85,68 dolar olacağı değerlendiriliyor. WTI için geçen ay yapılan fiyat tahmini 87,41 dolar olmuştu.

EIA, gelecek yıl için ise ortalama varil fiyatını Brent petrolde 79,39 dolar, WTI'de 74,39 dolar olarak tahmin etti.

Petrol fiyatlarına yönelik görünümde, dünya petrol arzının yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması nedeniyle yüksek oynaklık ve belirsizlik dönemi belirleyici oluyor.

EIA'ya göre, Brent ham petrol spot fiyatı nisanda ortalama varil başına 117 dolar olurken bu seviye şubat ortalamasının 46 dolar üzerinde gerçekleşti. Günlük fiyatlar ise 7 Nisan'da yaklaşık 138 dolara kadar yükseldi.

Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması, küresel piyasalara ulaşan petrol arzını ciddi ölçüde daraltırken enerji tedarik zincirlerinde de geniş çaplı aksamalara yol açtı.

EIA'ya göre, çatışmaların sürmesiyle arz kesintisinin süresine ilişkin beklentiler de yukarı yönlü revize edildi. Buna göre, Hürmüz Boğazı'nın mayıs sonuna kadar fiilen kapalı kalacağı, petrol akışının ise mayıs sonu veya haziran başında kademeli olarak yeniden başlayacağı öngörülüyor.

Petrol akışlarının yeniden başlamasının ardından dahi üretim ve ticaret düzeninin kısa sürede normale dönmesinin beklenmediği ve çatışma öncesi seviyelere dönüşün ancak yıl sonu veya 2027 başlarında mümkün olabileceği değerlendiriliyor.

EIA, Orta Doğu'daki ham petrol üretim kesintilerinin son tahminlere kıyasla arttığını belirterek, nisanda günlük ortalama 10,5 milyon varillik üretimin devre dışı kaldığını kaydetti. Depolama kapasitesinin üst sınırlara yaklaşması nedeniyle üreticilerin ek kesintilere gitmek zorunda kalacağını ve bu rakamın mayısta günlük yaklaşık 10,8 milyon varile çıkacağı öngörülüyor. EIA'ya göre, beklentilerin yukarı yönlü revize edilmesinde, ABD'nin İran'ın petrol ihracatına yönelik ablukasının Tahran yönetimini üretimi kısmaya zorlayacağı değerlendirmesi etkili oldu.

Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının ardından yapılan ilk değerlendirmelerde, küresel piyasalardaki arz fazlası ile depolarda biriken petrol stoklarının kısa vadeli kesintileri karşılayabilecek düzeyde görüldüğü belirtilmişti. Ancak çatışmaların ve arz kesintilerinin uzamasıyla küresel petrol stoklarının gerilemeye devam ettiğine işaret edildi.

EIA, petrol talebinin, yüksek fiyatlara, arzdan daha hızlı tepki verdiğini belirterek, fiyatlardaki yükselişin küresel petrol tüketimini baskılayacağını ve piyasayı yeniden dengeye yaklaştıracağını öngörüyor. Üretim kesintileri ve petrol akışındaki aksaklıkların uzaması halinde talepteki zayıflamanın daha belirgin hale geleceği değerlendiriliyor.

Yakıt tüketimini azaltmaya yönelik adımlar, yakıt kıtlığı ve rafine petrol ürünleri ihracatına getirilen kısıtlamalara ilişkin haber akışını dikkate alan EIA, küresel petrol talebine yönelik büyüme beklentisini aşağı yönlü revize etti. Talepteki yavaşlamanın özellikle Orta Doğu kaynaklı ham petrole daha bağımlı olan Asya ülkelerinde yoğunlaşacağı tahmin ediliyor.

Buna göre, küresel petrol talebinin 2026’da günlük ortalama 0,2 milyon varil artacağı öngörülüyor. Söz konusu tahmin, geçen ayki 0,6 milyon varil ve şubattaki 1,2 milyon varillik artış beklentilerinin altında kaldı.

ABD'nin ham petrol üretiminde düşüş beklentisi

Öte yandan, ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 650 bin varil olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Bu miktar, önceki raporda 13 milyon 510 bin varil olarak tahmin edilmişti.

Gelecek yıl ise üretimin günlük ortalama 14 milyon 100 bin varil olacağı öngörülüyor. Önceki raporda bu tahmin 13 milyon 950 bin varil seviyesindeydi.

Bu yıl küresel petrol arzının ise günlük ortalama 101 milyon 600 bin varil, küresel petrol tüketiminin ise 104 milyon 150 bin varil seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Gelecek yıl ise küresel arzın günlük ortalama 109 milyon 500 bin varile, tüketimin ise 105 milyon 640 bin varile ulaşması bekleniyor.