Euro
8.66
Dolar
7.16
BIST 100
1,492.45
Altın
1,864.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Fatih Karagümrük Beşiktaş'tan Lens'i kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Beşiktaş'tan Hollandalı futbolcu Jeremain Lens​​​​​​​'i kadrosuna kattı.

Berad Büyük   | 01.02.2021
Fatih Karagümrük Beşiktaş'tan Lens'i kadrosuna kattı Fotoğraf: Kate Green/AA

İstanbul

Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 33 yaşındaki oyuncunun Fatih Karagümrük'e katıldığı duyuruldu.

Açıklamada, oyuncunun, kulüp ikinci başkanı Serkan Hurma'nın da katıldığı törenle sözleşmeye imza attığı belirtilerek, "Transferde bize hiçbir zorluk çıkarmayan ve yardımcı olan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye ve kadromuza katılmak için maaşında büyük fedakarlık yapan Jeremain Lens'e teşekkür ederiz." ifadesi kullanıldı.

Hollandalı oyuncu, Beşiktaş'ın yanı sıra Türkiye'de daha önce Fenerbahçe'de forma giymişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 452 bini aştı
AB, Rus ve Çin aşılarının alımına açık
Filistin Kovid-19'a karşı toplu aşılamaya şubatın ortasında başlayacak
İsrail medyası: Filistin'e 2 bin doz Kovid-19 aşısı teslim edildi
BioNTech/Pfizer AB'ye 75 milyon ilave aşı sağlayacak

Benzer haberler

Sivasspor, Beşiktaş'tan Tyler Boyd'u transfer etti

Sivasspor, Beşiktaş'tan Tyler Boyd'u transfer etti

Fatih Karagümrük Beşiktaş'tan Lens'i kadrosuna kattı

Beşiktaşlı futbolcu Güven Yalçın İtalyan ekibi Lecce'ye kiralandı

Beşiktaşlı futbolcu Rıdvan'ın uyluk arka adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildi

Beşiktaşlı futbolcu Rıdvan'ın uyluk arka adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildi
Borsa liginde ocak ayının şampiyonu Fenerbahçe oldu

Borsa liginde ocak ayının şampiyonu Fenerbahçe oldu
Cenk Tosun Beşiktaş için İstanbul'da

Cenk Tosun Beşiktaş için İstanbul'da