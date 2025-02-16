Eyüpspor-Kayserispor maçı 1-1 sona erdi

İstanbul
Karşılaşmanın ilk yarısı orta saha mücadelesi şeklinde geçti. Topun daha çok Eyüpspor'da kaldığı ilk 45 dakikada takımlar önemli bir gol pozisyonu üretemedi.
İkinci yarı
52. dakikada Ampem'in ceza yayı içinden şutunda, top az farkla kaleci Bilal'in solundan auta çıktı.
55. dakikada Emre Mor'un ceza yayı içinden şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
56. dakikada Eyüpspor öne geçti. Kayserispor savunmasında Karimi'nin hatalı pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Emre Mor, uzak köşeye yaptığı plaseyle takımını öne geçirdi: 1-0
59. dakikada rakip ceza sahasında baskı kuran Kayserispor'da top son olarak sağ çaprazdaki Cardoso'da kaldı. Bu oyuncunun şutunda Umut Meraş çizgi üzerinde müdahale ederek golü önledi.
62. dakikada Yalçın Kayan'ın sağdan kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Umut Meraş'ın kafayla vurduğu topu, kaleci Bilal Bayazıt güçlükle kornere tokatladı.
66. dakikada Karimi'nin ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunda, kaleci Berke Özer topu kornere çeldi.
85. dakikada Mane'nin ceza sahası içi sol çaprazda uzak köşeye plasesinde kaleci Berke uzanarak topu önledi.
90+2. dakikada sarı-kırmızılı ekip beraberliği yakaladı. Kartal Kayra Yılmaz'ın soldan kullandığı kornerde altıpas gerisinde yükselen Attamah kafayla topu filelere gönderdi: 1-1
Müsabaka beraberlikle sonuçlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.