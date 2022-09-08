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Spor, Futbol

Göztepe, Beşiktaş'tan Emirhan Delibaş ve Hasic'i kiraladı

Ali Korkmaz   | 08.09.2022
Göztepe, Beşiktaş'tan Emirhan Delibaş ve Hasic'i kiraladı

Izmir

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Beşiktaş'tan Emirhan Delibaş ve Ajdin Hasic'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "2003 doğumlu orta saha oyuncusu Emirhan Delibaş, sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza katılmıştır. 2001 doğumlu orta saha oyuncusu Ajdin Hasic, satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllık kiralanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Göztepe, orta saha oyuncusu Berkay Atay'ı kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 17 yaşındaki Berkay Atay ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Altınordu ve Galatasaray altyapılarında forma giyen Berkay Atay, sarı-kırmızılı ekiple profesyonel sözleşmeye imza attı.

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