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Spor, Futbol

Süper Lig'de 6. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yapılacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Emre Doğan   | 07.09.2022
Süper Lig'de 6. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 9, 10, 11 ve 12 Eylül'de oynanacak maçların hakemleri şöyle:

9 Eylül Cuma:

20.00 Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü: Mert Güzenge

10 Eylül Cumartesi:

17.00 Arabam.com Konyaspor-Atakaş Hatayspor: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Bitexen Giresunspor: Erkan Özdamar

11 Eylül Pazar:

17.00 Demir Grup Sivasspor-İstanbulspor: Hüseyin Göçek

20.00 Gaziantep FK-HangiKredi Ümraniyespor: Ümit Öztürk

20.00 Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor: Bahattin Şimşek

20.00 Kasımpaşa-Galatasaray: Volkan Bayarslan

12 Eylül Pazartesi:

19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler

21.00 Adana Demirspor-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

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