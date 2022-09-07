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Spor, Basketbol

Türkiye son 16'ya 2. sıradan çıktı

A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu 5. ve son maçında İspanya'ya 72-69 yenildi.

Ercan Çakar   | 07.09.2022
Türkiye son 16'ya 2. sıradan çıktı Fotoğraf: David Mdzinarishvili/AA

Tiflis

İki takım da şampiyonada daha önce son 16 turuna katılmayı garantilerken, İspanya grubu birinci, A Milli Takım ise ikinci sırada tamamladı.

Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmada A Milli Takım, 5. dakikayı 9-7 üstün geçti. İki takımın da kontrollü oynadığı ilk periyotta ay-yıldızlı takım Cedi Osman ve Alperen Şengün, İspanya da Willy Hernangomez ve Brizuela ile sayı buldu. A Milli Takım, periyodu 18-17 önde bitirdi.

İkinci periyotta A Milli Takım, Şehmus Hazer ve Alperen Şengün ile sayı üretirken, İspanya da Juancho Hernangomez ve Saiz ile karşılık vererek 19. dakikanın hemen başında 34-29 öne geçti. Ay-yıldızlı takım, zaman zaman savunmada sorun yaşadığı ve ribaunt almakta zorlandığı ilk yarıyı 38-34 geride kapattı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına iyi başlayan A Milli Takım, Furkan Korkmaz ve Shane Larkin'in kaydettiği basketlerle 25. dakikada 45-43 öne geçti. Ancak hücumda üst üste top kayıpları yapan ve ribaunt almakta zorlanmaya devam eden ay-yıldızlı takım karşısında üstünlüğü ele geçiren İspanya, son çeyreğe 56-50 önde girdi.

Son periyoda tempolu başlayan A Milli Takım, Furkan Korkmaz, Alperen Şengün ve Buğrahan Tuncer'in basketleriyle 9-0'lık seri yakaladı ve 33. dakikada 59-56 öne geçti. Alperen Şengün'ün beş faulle oyun dışında kalmasıyla hem hücum hem de savunmada zorlanan milli takım karşısında İspanya son dakikaya 69-65 önde girdi. Ay-yıldızlı takımın son dakikadaki ilk hücumunda Cedi Osman, bitime 48 saniye kala skoru 69-68 yaptı. Daha sonra İspanya, yaptığı hücumdan eli boş döndü. Ancak A Milli Takım bitime 22.6 saniye kala yaptığı hücumda top kaybı yaşadı ve İspanya, Willy Hernangomez'in serbest atıştan kaydettiği sayılarla bitime 17.7 saniye kala farkı 3 sayıya (68-71) çıkardı. Kalan sürede A Milli Takım'ın dönüş yapmasına izin vermeyen İspanya, salondan 72-69 galip ayrıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Başkan Vekili Ömer Onan, Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı da karşılaşmayı saha kenarında izledi.

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