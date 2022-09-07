Türkiye son 16'ya 2. sıradan çıktı

Tiflis
İki takım da şampiyonada daha önce son 16 turuna katılmayı garantilerken, İspanya grubu birinci, A Milli Takım ise ikinci sırada tamamladı.
Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmada A Milli Takım, 5. dakikayı 9-7 üstün geçti. İki takımın da kontrollü oynadığı ilk periyotta ay-yıldızlı takım Cedi Osman ve Alperen Şengün, İspanya da Willy Hernangomez ve Brizuela ile sayı buldu. A Milli Takım, periyodu 18-17 önde bitirdi.
İkinci periyotta A Milli Takım, Şehmus Hazer ve Alperen Şengün ile sayı üretirken, İspanya da Juancho Hernangomez ve Saiz ile karşılık vererek 19. dakikanın hemen başında 34-29 öne geçti. Ay-yıldızlı takım, zaman zaman savunmada sorun yaşadığı ve ribaunt almakta zorlandığı ilk yarıyı 38-34 geride kapattı.
Karşılaşmanın ikinci yarısına iyi başlayan A Milli Takım, Furkan Korkmaz ve Shane Larkin'in kaydettiği basketlerle 25. dakikada 45-43 öne geçti. Ancak hücumda üst üste top kayıpları yapan ve ribaunt almakta zorlanmaya devam eden ay-yıldızlı takım karşısında üstünlüğü ele geçiren İspanya, son çeyreğe 56-50 önde girdi.
Son periyoda tempolu başlayan A Milli Takım, Furkan Korkmaz, Alperen Şengün ve Buğrahan Tuncer'in basketleriyle 9-0'lık seri yakaladı ve 33. dakikada 59-56 öne geçti. Alperen Şengün'ün beş faulle oyun dışında kalmasıyla hem hücum hem de savunmada zorlanan milli takım karşısında İspanya son dakikaya 69-65 önde girdi. Ay-yıldızlı takımın son dakikadaki ilk hücumunda Cedi Osman, bitime 48 saniye kala skoru 69-68 yaptı. Daha sonra İspanya, yaptığı hücumdan eli boş döndü. Ancak A Milli Takım bitime 22.6 saniye kala yaptığı hücumda top kaybı yaşadı ve İspanya, Willy Hernangomez'in serbest atıştan kaydettiği sayılarla bitime 17.7 saniye kala farkı 3 sayıya (68-71) çıkardı. Kalan sürede A Milli Takım'ın dönüş yapmasına izin vermeyen İspanya, salondan 72-69 galip ayrıldı.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Başkan Vekili Ömer Onan, Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı da karşılaşmayı saha kenarında izledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.