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Spor, Futbol

Eyüpspor evinde 3 puanı aldı

ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yendi.

Can Öcal  | 09.03.2025 - Güncelleme : 09.03.2025
Eyüpspor evinde 3 puanı aldı Fotoğraf: Hakan Akgün - AA

İstanbul

ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında, TÜMOSAN Konyaspor'u ağırladı. 

Maçan 15. dakikasında Eyüpspor, penaltıdan bulduğu golle öne geçti. Emre Mor'un pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Ampem'e kaleci Deniz Ertaş müdahale etti. Bu pozisyonda hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Emre Akbaba, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

33. dakikada Pedrinho'nun sol taraftan kullandığı kornerde Adil Demirbağ, ön direkte yaptığı kafa vuruşuyla topu üstten auta gönderdi.

İlk yarı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

54. dakikada Emre Mor'un sağ taraftan kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Vezo, yaptığı kafa vuruşuyla topu auta gönderdi.

58. dakikada Konyaspor beraberliği sağladı. Pedrinho'nun sol taraftan kullandığı kornerde ön direkte bulunan Umut Bozok, meşin yuvarlağa müdahale etti. Umut'tan dönen topu önünde bulan Tunahan Taşçı'nın ceza yayından bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

76. dakikada Eyüpspor yeniden öne geçti. Emre Mor'un sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas içinde bulunan Umut Bozok, yaptığı kafa vuruşuyla fileleri sarstı: 2-1.

86. dakikada Guilherme'nin sol taraftan açtığı ortada altıpas çizgisi üzerinde bulunan Umut Nayir'in yaptı kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

90+5. dakikada Tunahan Taşçı'nın sağ taraftan açtığı ortada altıpas önünden Kramer'in kafa vuruşunda, kaleci Berke Özer iki hamlede topu kontrol etti.

Eyüpspor, karşılaşmadan 2-1 üstün ayrıldı.

Maçın ardından kavga çıktı

Maçın bitiş düdüğünün ardından Eyüpsporlu Robin Yalçın ve Konyasporlu Kramer arasında tartışma çıktı. Bu tartışmaya iki takımın teknik ekibi ve diğer oyuncuları da dahil oldu.

Hakem Atilla Karaoğlan, önce Eyüpsporlu Robin Yalçın'a ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi. Karaoğlan, sonrasında da Konyaspor'dan Kramer ile Umut Nayir'i sarı kartla cezalandırdı.

Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya, sahaya girerek oyuncuları sakinleştirmeye çalıştı.

Sahadaki tartışmanın ardından protokol tribününde de kavga çıktı. Eyüpsporlu taraftarlar ile protokol tribününde bulunan kişiler arasındaki kavgayı polis engelledi.

ikas Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş

ikas Eyüpspor'da teknik sorumlu Kerem Yavaş,müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmadan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını ifade eden Yavaş, şunları kaydetti:

"Bu müsabakayı kazanmak bize büyük avantaj sağlayacaktı. Konyaspor da alttaki mücadelesinden kurtulmak isteyen ve son haftalarda iyi performans gösteren bir ekipti. Daha önce onlarla 2 kere karşılaştık. 2 maçta da mağlup olduk. Bu maçı kazanmak istiyorduk. Ona göre planlarımızı yaptık. Maçın ilk devresinde oyuna hakim olan taraf bizdik. Savunmada hata yapmadık. Hücumda etkili olamasak da basit top kayıpları yapmadan dengeli bir oyun oynadık. İkinci devrenin ilk 15 dakikasına tutuk başladık. Savunmada hata yapmadık ama Konyaspor'un da iyi özelliklerinden biri olan duran toptan gol yedik. Kulübemizde fazla hamle şansımız olmadığından oyun içinde pozisyonlarda değişiklik yaptık. Emre Akbaba'yı kanada aldık. Emre Mor'u da 8 pozisyonuna aldık. Merkezde bağlantılardan uzakta kalmıştık ama Emre Mor bunları iyi uyguladı. Sonrasında çalıştığımız bir pozisyonda kornerden golü bulduk. Konyaspor, sonrasında biraz üstümüze geldi. İyi bir savunma duruşuyla onları karşıladık."

İlk 5'te yer aldıkları için mutlu olduklarını vurgulayan Yavaş, "İlk 5 için mücadele eden rakiplerimiz de kaybettiği için bu 3 puan daha fazla önem kazandı. Mümkünse ilk 4, mümkün değilse de 5. sırada yer almak istiyoruz. Sezon başında zor görünen bir hedefe ilerlemek istiyoruz. Konyaspor'u da tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler. Onların da durumu kolay değil. Onlara kalan maçlar için başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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