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Spor, Futbol

Ankaragücü ile Konyaspor berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında MKE Ankaragücü ile TÜMOSAN Konyaspor arasında oynanan müsabaka 1-1 sona erdi.

Muhammed Boztepe  | 24.09.2023 - Güncelleme : 24.09.2023
Ankaragücü ile Konyaspor berabere kaldı Fotoğraf: Güven Yılmaz/AA

Ankara

3. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Hanousek'in soldan ortasına ceza sahasında müsait durumdaki Bajic'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Yan hakem ofsayt bayrağını kaldırırken, gol geçersiz sayıldı. VAR incelemesinin ardından hakem Erkan Özdamar, gol kararı verdi: 1-0.

24. dakikada konuk ekipten Oliveira'nın yaklaşık 15 metreden kaleye gönderdiği sert şutta top az farkla üstten auta gitti.

28. dakikada TÜMOSAN Konyaspor beraberliği yakaladı. Guilherme'nin sağdan ortasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Ahmet Oğuz'un sert şutunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.

44. dakikada ev sahibi ekipten Dokanovic'in yaklaşık 20 metreden kaleye gönderdiği şutta top az farkla yandan auta çıktı.

74. dakikada MKE Ankaragücü gole yaklaştı. Pedrinho'nun sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, altıpasta topla buluşan Radakovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

80. dakikada Hanousek'in soldan ortasında ceza sahasında topun Adil Demirbağ'ın eline geldiği gerekçesiyle hakem Erkan Özdamar, penaltı noktasını gösterdi. VAR'ın uyarısı sonucu monitöre giden Erkan Özdamar, pozisyonu izledikten sonra penaltıyı iptal etti. 

87. dakikada ev sahibinden Hanousek'in yaklaşık 15 metreden kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

Müsabaka 1-1 sona erdi.

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