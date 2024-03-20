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Spor, Futbol

Eski milli futbolcu Ersen Martin hayatını kaybetti

A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncularından Ersen Martin, hayatını kaybetti.

Süha Gür  | 20.03.2024 - Güncelleme : 20.03.2024
Eski milli futbolcu Ersen Martin hayatını kaybetti

İstanbul

Aort damarı yırtıldığı için uzun süre yoğun bakımda kalan ve daha sonra hastalıkla boğuşan Ersen Martin, 44 yaşında hayata gözlerini yumdu.

1979 yılında Almanya'da doğan Ersen Martin futbol hayatına Nürnberg'de başladı. Ersen Martin, Türkiye'de Beşiktaş, Siirtspor, Göztepe, Denizlispor, Ankaraspor, Trabzonspor, Sivasspor, Manisaspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Eyüpspor'da da forma giydi.

Kısa süreliğine İspanya'nın Recreativo Huelva ekibinde de oynayan Ersen Martin, A Milli Takım'da ise 4 kez görev aldı.

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