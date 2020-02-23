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Spor, Futbol

'Ersun Yanal istifa etti' haberlerine yalanlama

Süper Lig'de Galatasaray'a evinde 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'nin yardımcı antrenörü Kazak, Teknik Direktör Ersun Yanal'ın istifa ettiğine yönelik haberlerin doğru olmadığını söyledi.

Erkan Tiryaki   | 23.02.2020
'Ersun Yanal istifa etti' haberlerine yalanlama Fotoğraf: Şebnem Coşkun/AA

İstanbul

Süper Lig'de Galatasaray'a evinde 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal, Ülker Stadı'ndan özel aracıyla ayrıldı.

Karşılaşmanın bitmesinden 2 saat sonra stattan ayrılan Yanal'ı yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki geçirdi.

Yanal'ın stattan ayrılmasının ardından yardımcı antrenör Volkan Kazak, karma alanından geçerken basın mensuplarının "Hoca istifa etti mi?" yönündeki sorusu üzerine, istifa haberlerinin doğru olmadığını söyledi.


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