Galatasaray'dan Kadıköy'de tarihi galibiyet

İstanbul
Süper Lig'in 23. haftasında oynanan derbi maçta Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.
İlk dakikada savunmanın arkasına atılan topa koşan Onyekuru'nun ceza sahası sağ çaprazından zayıf vuruşunda, top kaleci Altay'da kaldı.
4. dakikada Belhanda'nın ara pasına hareketlenen Onyekuru'nun kaleciyle karşı karşıya müsait durumda plasesinde, meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.
7. dakikada sağdan Mariano'nun arka direğe ortasına yükselen Falcao'nun kafa vuruşunda, top yandan dışarı çıktı.
18. dakikada Kruse ile yaptığı verkaçla ceza sahasına giren Muric'e yapılan müdahalede hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.
21. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Kruse tarafından kullanılan penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
Fotoğraf: Emrah Yorulmaz/AA
34. dakikada Ömer Bayram'ın ceza sahası solundan kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken top arka direkte Onyekuru'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun yerden sert vuruşunda Ozan Tufan meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.
40. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Ömer Bayram'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Donk'un kafa vuruşunda top filelere gitti: 1-1.
Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA
52. dakikada Tolgay Arslan'ın etkili ortasına altıpasın sağında yükselen Isla'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.
65. dakikada kaleci Altay'ın hatalı pasında topu önünde bulan Belhanda'nın yerden vuruşunda, kaleci Altay meşin yuvarlağa son anda yetişti.
66. dakikada Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, oyun alanına girmesi sebebiyle hakem tarafından kırmızı kartla ihraç edildi.
76. dakikada Ömer Bayram'ın soldan ortasında savunmada Jailson'un uzaklaştıramadığı top penaltı noktası civarında Onyekuru'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun sol ayağıyla gelişine volesinde top üstten auta gitti.
77. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Soldan savunmanın arkasına sarkan Onyekuru'ya Jailson'un yatarak müdahalesine hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.
80. dakikada Galatasaray öne geçti. Falcao'nun kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.
Fotoğraf: Emrah Yorulmaz/AA
89. dakikada Mehmet Ekici'nin uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta kaleci Muslera topu son anda kornere çeldi.
90+5. dakikada sağdan Dirar'ın ortasında arka direkte Kruse'nin kafayla indirdiği top, ceza sahası içinde Mehmet Ekici'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine sert şutunda kaleci Muslera topu kontrol etti.
90+7. dakikada Galatasaray farkı 2'ye yükseltti. Kontratakta Jailson ile birebir kalan Onyekuru, önce rakibinden daha sonra kaleci Altay'dan sıyrıldı ve topu boş kaleye ağlara gönderdi: 1-3.
Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA
Galatasaray sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Fenerbahçe deplasmanında 7 bin 368 gün sonra galibiyet sevinci
Süper Lig'in 23. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray, tarihi bir galibiyete imza attı.
Fenerbahçe deplasmanında 22 Aralık 1999'da aldığı galibiyetten sonraki 23 resmi maçı kazanamayan sarı-kırmızılı takım, rakibini 20 yılı aşkın süre sonra Kadıköy'de yenerek bu kötü seriye son verdi.
Fotoğraf: Şebnem Coşkun/AA
Galatasaray, 1999'daki galibiyetten sonra sarı-lacivertli ekiple Kadıköy'de 3'ü Türkiye Kupası, 20'si lig olmak üzere oynadığı 23 müsabakada 15 kez yenilmiş, 8 defa da berabere kalmıştı.
Sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe deplasmanında 7 bin 368 gün sonra galibiyet sevinci yaşadı. Galatasaray, Süper Lig'de Fenerbahçe karşısında 10 maç aradan sonra galip geldi.
Deplasmanda derbi şansızlığını kırdı
Galatasaray, 10 maç aradan sonra deplasmanda derbi galibiyetine ulaştı. Sarı-kırmızılı takım, önemli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı bu kulvarda daha önce deplasmanda yaptığı 10 maçta galip gelememişti.
Fotoğraf: Onur Çoban/AA
Galatasaray tarihi galibiyetle zirveye ortak oldu
Fenerbahçe karşısında elde ettiği galibiyetle puanını 45'e çıkaran sarı-kırmızılı takım, ligin zirvesinde Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor ile puanını eşitledi.
Süper Lig'de deplasmanda Fenerbahçe'yi yenen sarı-kırmızılı takım, galibiyet serisini de 7 maça çıkardı.
Fenerbahçe ise Galatasaray'a 3-1 yenilerek şampiyonluk şansını oldukça zora soktu.
Derbiye kartlar damga vurdu
Derbide karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, 3'ü kırmızı kart olmak üzere toplam 14 kez kartına başvurdu.
Fotoğraf: Emrah Yorulmaz/AA
Fenerbahçe'den teknik direktör Ersun Yanal ve futbolcu Deniz Türüç'e kırmızı kart gösteren Meler, Galatasaray'dan da Younes Belhanda'yı çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
Fenerbahçe ve Galatasaray'dan 5'er futbolcuya sarı kart gösteren Meler, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i de sarı kartıyla cezalandırdı.
Öte yandan Fenerbahçe'de Mauricio Isla gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Isla, gelecek hafta Fraport TAV Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek.
Fenerbahçeli taraftarlardan tepkiDerbi maçın ardından sarı-lacivertli taraftarlar, stat önünde yönetim ve teknik direktör Ersun Yanal'a büyük tepki gösterdi.
Maçın ardından Ülker Stadı'nın etrafından uzun süre ayrılmayan taraftarlar, yönetimi ve teknik direktör Ersun Yanal'ı istifaya davet etti.
Zaman zaman istifaya davet ettikleri kulüp başkanı Ali Koç için de taraftarlar "Ali Koç gelecek, bize hesap verecek" şeklinde tezahüratta bulundu.
Taraftarlar, kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım lehine de tezahüratlar yaptı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.